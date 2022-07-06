疫情影響2.5噸日本食品賣不掉　無良老闆改期限...100萬換緩起訴

▲專案小組在食品行查獲竄改有效日期的商品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家販賣日本進口商品的食品行，去年5月間因疫情生意不好，吳姓老闆娘和劉姓老闆竟叫兒子竄改食品的有效期限後，再販賣給不知情的下游業者，衛生局稽查時發現，查扣1000公斤的逾期食品，後來又陸續下架回收了1500公斤的食品，檢方偵辦時吳、劉坦承犯行，檢察官考量兩人沒有前科，一時失慮才犯罪，給予兩人緩起訴2年處分，但需繳納公庫100萬元。

▲食品行竄改有效日期。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，吳女和劉男兩人共同經營食品行，去年疫情期間，因生意不好，進口貨品根本賣不出去，倉庫越堆越滿，兩人竟叫兒子印製新的日期標籤，貼在過期軟糖、和果子、蛋糕、夾心餅乾等食品上，以80到170元不等的價錢，再賣給不知情的下游業者。

今年1月21日，高雄地檢署指揮保七總隊會同衛福部、高市衛生局等單位前往兩人的公司和營業場所搜索，當場查扣過期食品1000公斤，事後也陸續從下游通路下架回收了1500多公斤的過期食品。

▲專案小組在食品行查獲竄改有效日期的商品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警偵辦時，吳女和劉男坦承犯行，也配合衛生局回收和銷毀過期的食品，檢察官審酌兩人兩人沒有前科，僅因一時失慮才犯罪，但犯後態度良好，因此給予緩起訴2年的處分，但兩人和公司共必需支付公庫100萬元。