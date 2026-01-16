快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗縣公館鄉台6線今(16)日中午發生一起大型吊臂車追撞事故，一輛從新竹開往苗栗的大型吊臂車行經五谷陸橋口時，疑似煞車過熱導致制動失靈，車輛失控偏離車道撞上11輛停放在路邊的汽機車，一名外送員更被壓在車底，所幸警消協助脫困後沒有生命危險。

警方指出，今日中午12時30分許接獲報案，指台6線五谷陸橋口發生交通事故，員警隨即到場進行交通疏導與事故處理。初步調查，53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車，由台6線西往東直行，行經路口時不明原因偏離車道，接連撞上路邊停放的4輛自小客車、7輛普通重型機車，並一名行人。

▲▼徐男駕駛吊臂車疑似煞車失靈，連撞4輛自小客車、7輛機車才停下，事故造成1名男子受傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方表示，遭波及的24歲劉姓男子為外送員，遭撞後受困車底，警消協助脫困，身體多處挫傷，意識清楚、沒有生命危險。徐姓吊車駕駛經酒測並無酒駕情形。據了解，該吊臂車從新竹行駛至苗栗，不排除因長時間行駛導致煞車過熱、制動效果下降，實際肇事原因仍待進一步鑑定釐清。

苗栗分局也提醒，駕駛大型車輛前應確實檢查煞車與相關機件狀況，行駛途中若發現異常應立即停車檢視，避免因機械因素釀成事故，以維護自身及其他用路人的安全。