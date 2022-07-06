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社會 社會焦點 保障人權

「磨到破皮了」鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小三偷吃人夫Cosplay電台主持人與聽眾對話極度鹹濕。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

真的是很會玩！北市1名人妻指控丈夫與蔡姓小三暗通款曲，更到北投會館及陽明山約會，甜蜜頭靠頭、擁肩合影，甚至Cosplay電台主持人與聽眾，並錄下人夫說「你在性高潮時充血」，小三則羞回「磨到破皮了，你一天可以幾次啊？」等鹹濕對話，憤而對2人提告求償。2人挨告辯稱，「都是有色玩笑話語」。士林地院判2人須連帶賠償40萬元。

人妻主張，2人從2000年結婚至今，蔡姓小三卻硬要介入婚姻，從2021年1月31日與丈夫多次約會甜蜜合照，更在同年2月9日相約汐止區某飯店過夜，同年月26日發生性關係。

人妻傷心提出2人錄音對話鹹濕調情，人夫說：「拿你照片打手槍可以吧，我都可以每天來一砲的」並不斷討論要去哪間VR飯店偷情，人夫更大膽提議，「就找我們社區啊，有日租型的」，接著又說「你在性高潮時充血」。

不僅如此，2人更在電話中Cosplay電台主持人與聽眾，人夫說「這個主持人剛剛陪我做愛」、「我們接受聽眾call in」、「這個主持人胸部有多大？你喜歡用什麼姿勢做X？」，小三則回「可以N次，磨到破皮了，你一天可以幾次啊？」，人妻因此對2人求償60萬。

人夫解釋，自己個性大而化之，與男性或女性朋友講話均常帶有「性色彩或不雅字眼」，因此對蔡姓小三開玩笑無節制。小三也指出，只是應付類似的玩笑話，加上2人有業務合作，會一同前往多家飯店巡視環境是否適合裝設產品，雖然對話題及多家飯店，但實際上並沒有前往休息或發生性行為，更搬出「通姦除罪化」，請求免賠。

法官經查，2人確實未入住汐止區某飯店，但對話涉及描述身體撫摸、性行為、前往旅館、性幻想等，足認2人存有親膩男女交往關係，顯已逾越一般朋友間交往程度，已破壞人妻婚姻共同生活圓滿安全及幸福，雖2人辯稱只是開玩笑，但與一般異性友人間往來時可能出現的有色玩笑話，違背一般常情，故不可採，故判2人須賠40萬。

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