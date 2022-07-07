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花蓮慈院2醫師安排尊嚴善終　偕妻預立醫療決定捐器官

▲醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院近期有多位醫師包含院長室醫務秘書李毅、復健醫學部主任梁忠詔，都與太太一起簽署預立醫療決定，因為在醫院裡看盡生死離別，所以希望在生命即將走向終點時，可以照自己的想法來度過最後的時間，也就是能好好「善終」，讓人生最後的決定權，掌握在自己手中。

「太太其實比我還堅持要來簽！」醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。李毅表示，為親愛的家人在生命危急的時候，決定該不該接受治療或做什麼樣的治療時，這過程往往很痛苦，而病人也可能正在蒙受煎熬，真的很難做下決定的。

李毅醫師進一步指出，能在自己還健康的時候，將這一切事情都先安排好，很開心也不用擔心，而且簽署預立醫療決定之後還是可以調整更改意願；在簽署過程完全尊重每一個人自主想法，簽立後，心裡感到輕安自在！他鼓勵大家都來做，讓孩子、兄弟姊妹都了解自己的想法，這是一件很有福氣的事情。

▲醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

復健醫學部主任梁忠詔夫妻檔相約簽署預立醫療決定，梁忠詔主任（左）說，希望自己能在生前就做好善終的決定。

另一對相約簽署的則是復健醫學部主任梁忠詔夫妻檔，梁忠詔主任說，身為復建科醫師，也有在做身心障礙鑑定，而身心障礙證明有效期限最長為五年，近期到安養院或家訪做鑑定時，遇上了五年前非常急重症的病人如今還是臥躺在床上，真的是很難過也很不捨；另外，他的恩師台灣復健醫學之父連倚南教授以及好友解剖病理部主任許永祥教授，相繼罹癌往生，這兩個例子都促使他和妻子下定決心簽署預立醫療決定。

▲醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫師黃亮凱（左）說，所有的醫療決策都是由病人事先做決定，對家人來說，能夠理解病人的選擇，醫療團隊也能按照病人意願去做醫療處置。

家庭醫學科醫師黃亮凱說，病人自主權利法自2019年1月6日上路，讓民眾自主決定在特定臨床條件下，包含末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、以及其他經政府公告的疾病等，選擇接受或拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養等等醫療決定，且是否符合這五項條件，還須經過兩位專科醫師、緩和醫療團隊至少兩次照會確認後，才會啟動預立醫療決定。

「梁醫師你放心，我們不會馬上把你放棄！」即使是醫療人員，預立醫療照護諮商團隊一樣詳細解釋，梁忠詔主任表示，流程已經是非常嚴謹，所以簽得很放心，幾乎每項通通勾選，也將預立醫療決定給孩子看，向他們交代清楚，因為活到這年紀，參加的喪禮都快要比婚禮還要多了，看過那些場合，希望自己能在生前就做好善終的決定。

▲醫秘李毅夫妻倆不只攜手簽下預立醫療決定，也同時簽署器官捐贈意願書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院設有預立醫療照護諮商門診，由醫師、護理師、社工師或心理師等人組成，針對任何不同的層面的問題，提供詳細的說明。

黃亮凱醫師說，希望藉由在事故發生之前，所有的醫療決策都是由病人事先做決定，對家人來說，能夠理解病人的選擇，也能凝聚家族的共識，並且醫療團隊也能按照病人意願去做醫療處置，而不是等到事故發生後，讓家人在傷痛中做決定。

《病人自主權利法》自2019年正式施行以來，花蓮慈院設有預立醫療照護諮商門診，由醫師、護理師、社工師或心理師等人組成，針對任何不同的層面的問題，提供詳細的說明，截至6月30日止，已經254位民眾簽署預立醫療決定。諮商門診諮詢預約電話：03-8561825分機13251、13252。

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