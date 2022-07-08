「半價銅板購」活動接力開跑　黃偉哲邀王美花「踅」花園夜市

▲經濟部傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑，台南市長黃偉哲邀請經濟部長王美花等人一同「踅」夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



經濟部因應疫情衝擊及端午節後的傳統市集淡季，於7月份起舉辦傳統市場「半價銅板購」行銷活動，記者會於7日晚間6時在北區花園夜市舉行，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠以東道主身分，邀請經濟部長王美花、中部辦公室郭坤明主任一同「踅」夜市，經發局長陳凱凌、各夜市代表、地方民代作陪。





黃偉哲市長向經濟部長推薦夜市內名攤，如阿美芭樂、二師兄魯味、拉茶、麻糬叔叔，他強調這次台南市各傳統市集，均積極參與中央所舉辦的行銷活動，記者會特別選在國際知名的「鄭仔寮花園夜市」舉辦，就因為這裡匯集台南最多元的特色小吃，不但是台南民眾、也是觀光客來台南，必定造訪的夜晚好去處。





台南市共有18處市場及6處夜市配合中央共同行銷活動，是全國入選最多的縣市，民眾可以把握促銷時間，選購各類物美價廉的商品。





王美花部長表示，目前全台共107處傳統市集入選配合參與行銷活動，分別為傳統市場68處及列管夜市39處。辦理時間為公有傳統市場在每周三(7/6、7/13、7/20、7/27)，列管夜市則在每周六 (7/9、7/16、7/23、7/30)，將串聯傳統市集同步展開活動。





消費者只要在活動指定的市集、攤商消費，並憑攤位當日實際購買商品、行動支付消費紀錄、攤位單據…等消費證明，經市場夜市確認資格後，即可以50元銅板價，加購價值超過100元的優惠商品。





每處傳統市場及夜市預計每週提供400份加價購商品，四週的活動期間共有1600份，歡迎有興趣的民眾前往傳統市集遊逛！





陳凱凌局長表示臺南市經發局為幫助疫情後經濟復甦，自6月起舉辦各式促銷活動，民眾可以關注臺南經濟情報讚臉書獲得最新活動詳情。



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