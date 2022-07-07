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批謝龍介散布不實言論　宏宇法律、啟承建設反擊「背離事實」要提告

▲▼國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介7日召開記者會，踢爆台南市長黃偉哲派律師向當地靈骨塔業者索賄720萬，並公布支票與匯款單；黃偉哲則嚴正澄清無此事，並研議提出法律訴訟。對此，負責福龍寶塔建設案的啟承建設公司透過聲明強調，謝龍介所指情事完全背離事實；宏宇法律事務所則表示，謝散布不實言論，已損害事務所聲譽，將向司法機關提起訴訟。

遭謝龍介烏龍爆料牽連的啟承建設聲明，強調公司正派經營，「從沒有授權任何人或有任何必要行賄」，不管於行政程序上遇到多少阻礙，本公司一向遵循合法管道尋求救濟，並委任專業律師處理法律問題，所有支出之委任費用均是公司資金而非個人資金，故謝議員所指行賄等情均非事實。

啟承建設強調，本公司與宏宇法律事務所間之委任關係並非只有福龍寶塔單一案件，而是另有其他交辦案件。宏宇法律事務所所寄發之帳單亦並非僅有一期，而係依照本公司實際使用時數陸續結算，自109年10月委任至今，交辦卷宗達萬餘頁。

啟承建設指出，在委任過程中，本公司董事長與宏宇法律事務所共同進行數十次會議，法律函文、訴狀悉由宏宇法律事務所撰擬。李瑞祥先生僅於109年10月間受本公司所託協助進行陳情，後由公司董事長接手與宏宇法律事務所之相關事務，「李瑞祥先生從來沒有到訪宏宇法律事務所，也沒有參與後續任何法律文書、策略之討論」，一時不查而僅憑個人情緒就發表錯誤的不實言論，本公司深感遺憾。

啟承建設說，經營誠屬不易，不希望有任何政治人物趁機煽動本公司同仁散佈不實訊息，以便達成本身的政治目的，本公司亦不想介入政治漩渦，「本公司跟黃偉哲市長素來無任何互動，更無金錢往來」。

最後，啟承建設強調，有關今日謝龍介議員召開之記者會內容，完全悖離事實，利用本公司同仁惡意散佈不實訊息，最後甚至揚言向本公司同仁提告，本公司深感遺憾，並將依法追訴，以維權益。

另外，宏宇法律事務所也發表聲明，針對謝龍介在6月時召開記者會、在臉書公開發表有關本所收受私人靈骨塔業者法律顧問費用，甚至張貼經變造、刻意遮掩啟承建設公司匯款單上匯款人曾人傑董事長的親筆簽名一事，當時就已提出公開聲明，啟承公司董事長曾人傑也澄清與本所間並無任何糾紛或齟齬，並出示親筆簽名的聲明書駁斥。

宏宇法律事務所表示，已寄發存證信函予謝議員，敦請謝龍介議員於函到3日內前來本所查證、翻閱有關事證，莫再以錯誤訊息誤導社會大眾。

然而，謝龍介於收受存證信函後竟仍拒不查證，今日竟利用啟承建設股份有限公司同仁，惡意散佈不實訊息並侵害本所及啟承公司之聲譽，最後甚至揚言向啟承公司同仁提告，實已嚴重損害啟承建設股份有限公司之權益，本所深感遺憾。

宏宇法律事務所鄭重表示，謝龍介議員屢次散佈不實言論，且經通知仍拒不查證，顯為惡意損害本所聲譽。為維護合法權益，本所只得採取法律手段並已將今日正式向司法機關提起訴訟，以正視聽。

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