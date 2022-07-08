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第6屆百大青農台南高達8位獲選 　黃偉哲：持續推動青農輔導

▲第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，特派員張貼紅榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，特派員張貼紅榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，按照得獎公告順序為：陳奕儒、蔡永順、楊子賢、林易辰、黃國基、邱創禕、鄭羽利和王偉珉，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，指示張貼紅榜祝賀，強調台南市政府會作為農民最強大的後盾，持續推動青年農民的相關輔導。

▲第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，特派員張貼紅榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳奕儒在大內及善化等地種植網室木瓜，取其台語諧音成立「牧龜農品」，採友善環境方式種植，部分面積取得有機驗證，此外還多角化經營種植有機蔬菜。蔡永順在新市潭頂種植有機紅肉紅龍果，以小孩的名字將品牌命名為「烜竹」，曾榮獲全國紅龍果評鑑的冠軍，強調一株僅留一果、重質不重量。

楊子賢是入選的唯一女性，在大內以自然農法方式種植十餘種的酪梨及各種蔬果，將與草共生的美麗農場取名為「左岸幸福莊園」。林易辰年紀輕已是玉井區果樹產銷班第60班班長，曾帶領班員報名參加第二屆永續善農獎競賽，榮獲現場操作組獎。上述四位農業百大皆在有機、友善農業領域開拓出自己的一片天，顯見農政單位非常重視友善環境農業。

▲第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，特派員張貼紅榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

漁業方面亦表現亮眼，有在學甲養殖虱目魚、臺灣鯛及白蝦並成立「國基生態養殖場」的黃國基，在七股養殖烏魚及白蝦的邱創褘，以「冠騰的魚」延續家族的魚塭，並致力於在地的食魚教育。在七股養殖虱目魚及石斑的鄭羽利以及在西港及麻豆養殖臺灣鯛的王偉珉，皆在養殖領域有傑出的表現而獲選。

市長黃偉哲表示，能在眾多角逐者中脫穎而出，獲選百大青農殊榮，除了農業經營表現優良獲肯定，讓農產銷售更加分外，農委會也將提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。

▲第6屆百大青農獲選名單公布，台南青農大放異彩共有8位獲選，市長黃偉哲大讚青農優秀表現，特派員張貼紅榜祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近來農村人力高齡化，農業發展需要生力軍，台南市政府積極推動青年返鄉從事農業工作，農業局局長李建裕表示，目前已有超過1750位青年農民參加青農聯誼會，其中收入達百萬以上達180位，全市已成立27個青農聯誼會分會，預計將在每個基層農會都能成立青農聯誼會分會，希望藉由聯誼會平台，讓來自不同領域的栽培管理技術及資訊互相交流，讓青農務農之路能更加長遠。

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