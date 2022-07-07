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台南確診+2507名　黃偉哲呼籲持續關注BA.5防疫不鬆懈

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，黃偉哲表示目前疫情降溫跡象已趨明顯，已脫離高原期並開始下降，但也提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲提醒，BA.5對疫苗穿透力很強，就算已經完全接種疫苗，或已施打追加劑，還是會被感染，但可降低重症機率、加速復原，也減少「長新冠」發生機率。還是呼籲年長者、年幼者都盡快接種疫苗，並持續配戴口罩等日常防疫。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖表示，台南市今日新增2507名COVID-19本土個案，統計今年台南市累計確診個案人數共27萬1593名，全年齡累計確診百分比為14.66％；已解除隔離252,767名、尚在隔離中18,826名。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫苗覆蓋率部分，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.6％、1.3％、68.8％、2.9％，總接種劑次4,588,845。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.2％、第2劑22.6％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.1％、第2劑83.67％、追加劑59.54％。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖也提醒，18歲以上民眾，已可透過台南打疫苗系統預約Novavax疫苗，目前台南市有3萬劑，目前已有3千劑被預約施打。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖表示，目前數據顯示Novavax疫苗不良反應少，適合擔心強烈副作用的年長者施打，也很適合當追加劑施打。Novavax第一劑與第二劑接種間隔應至少28天，追加劑(第3劑)接種，與前一劑次間隔至少12週(84天)，接種第2次追加劑(第4劑)，則與第1次追加劑間隔至少5個月(150天)。

▲台南市長黃偉哲公布7日台南市新增2507名，並提醒台灣已出現BA.5本土病例，需要持續注意BA.5在社區中的傳播跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接種後如果出現持續發燒超過48小時或其他嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。

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台南確診黃偉哲BA.5防疫

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