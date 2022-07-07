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謝龍介控黃偉哲索賄！宏宇法律事務所、啟承建設遭牽連要提告

▲▼國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲謝龍介今召開記者會，指控黃偉哲索賄。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨台南市長參選人謝龍介指控台南市長黃偉哲、律師陳文禹和靈骨塔業者在飯局時涉索賄情事。由陳文禹等人組成的宏宇法律事務所今天表示，謝龍介散布不實言論，損害事務所聲譽，今天將向司法機關提起訴訟。

與本案有關的啟承建設公司表示，謝龍介召開記者會的內容，完全悖離事實，也利用公司員工惡意散布不實訊息，令人深感遺憾，公司將依法追訴，維護權益。

謝龍介和台南市議會國民黨團議員上月底召開「賄款抓到了，請黃偉哲市長面對」記者會，指控黃偉哲身邊人「陳姓律師」向靈骨塔業者索賄新台幣1000萬元，拿到720萬元前金後，還要索賄3000萬元至5000萬元不等。

謝龍介今天北上召開記者會，說明黃偉哲收錢不辦事的大事紀，並公布相關支票、匯款單影本，也請李姓靈骨塔業者及其友人，還原與黃偉哲及陳姓律師等人在桃山餐廳吃飯的狀況。謝龍介要求黃偉哲勇敢面對、當面對質，並說他明天將告發李姓業者涉行賄黃偉哲。

根據謝龍介拿出的大事紀，本案源於2019年7月，福龍靈骨塔取得完工證明，啟承建設公司申請變更設置人，但遭台南市政府民政局要求簽署申請人變更對照表，卡關一年，才衍伸出後來的事件。

對此，宏宇法律事務所今天發表聲明表示，事務所已寄發存證信函給謝龍介，請他到事務所查證、翻閱有關事證，莫再以錯誤訊息誤導社會大眾，但他卻拒不查證，今天竟利用啟承建設公司人員，惡意散布不實訊息並侵害事務所及啟承公司的聲譽。

宏宇法律事務所表示，謝龍介屢次散布不實言論，經通知仍拒不查證，顯為惡意損害事務所聲譽；為維護合法權益，事務所只得採取法律手段，今天將正式向司法機關提起訴訟，以正視聽。

啟承建設發表聲明說，公司經營不易，不希望有任何政治人物趁機煽動公司人員，散布不實訊息，以達自己的政治目的；公司也不想介入政治漩渦，而且與黃偉哲素來無任何互動，更無金錢往來。

啟承建設公司指出，謝龍介今天召開記者會的內容，完全悖離現實，也利用公司人員惡意散布不實訊息，甚至揚言向公司人員提告，令人深感遺憾。

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