英相強生爆「今遞辭呈」　政府已逾50官員辭職！他被任命2天就走人

記者吳美依／綜合外電報導

BBC、《衛報》等外媒指出，英國首相強生（Boris Johnson）預計今（7）日宣布辭職，但將留任至今年秋天。與此同時，其政府超過50名官員辭職，且人數持續攀升中。其中，財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）5日才被強生任命，不到36小時就在推特宣布走人，同時呼籲首相立刻下台。

▲英國首相強生走出唐寧街10號。（圖／達志影像）

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022

扎哈維在推特上貼出辭呈，並且寫道，「首相，這不是長久之計，而且只會更糟，對你、對保守黨，以及最重要的，對國家而言皆是如此。你必須做正確的事情，現在就走吧。」

保守黨前副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）被爆料，在私人俱樂部喝醉後，性騷擾2名男客，甚至撫摸其中1人下體。儘管他已於上周辭職，但政府未能祭出妥當處分，唐寧街也承認，強生知情性騷指控，卻仍於今年2月任命品契爾擔任副黨鞭，更加引發不滿。前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）及前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）首先於5日相繼辭職，接下來，初級大臣、國會議員及各階層官員紛紛跟進。

強生6日還和內閣成員表示不會辭職，因為此舉可能導致政治不穩定，「在困境中被交付艱鉅使命時，首相的工作就是繼續前進」，並於同日解僱呼籲他下台的住房大臣戈夫（Michael Gove）。不過，根據外媒最新消息，強生已決定於7日遞出辭呈，但希望留任至秋天。

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