英相強生爆「今遞辭呈」　政府已逾50官員辭職！他被任命2天就走人

記者吳美依/綜合外電報導

BBC、《衛報》等外媒指出,英國首相強生(Boris Johnson)預計今(7)日宣布辭職,但將留任至今年秋天。與此同時,其政府超過50名官員辭職,且人數持續攀升中。其中,財政大臣扎哈維(Nadhim Zahawi)5日才被強生任命,不到36小時就在推特宣布走人,同時呼籲首相立刻下台。

▲英國首相強生走出唐寧街10號。(圖/達志影像)

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC