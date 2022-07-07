快訊／「學術倫理規範網頁」遭無預警下架！　PTT驚呆：刷新三觀

▲林智堅論文爭議持續延燒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，碩士論文涉嫌與竹科管理局研究報告、台大國發所碩論有高度雷同，引發外界熱議。對此，國民黨北市議員王鴻薇今（7日）下午踢爆，科技部無預警把「學術倫理規範」網頁下架，不再讓任何人查閱，令她傻眼直呼「國家機器動起來了，是怕大家看嗎？」

王鴻薇下午在個人臉書發文爆料，「國家機器動起來了！科技部剛才無預警把學術倫理規範的網頁下架，是怕大家看嗎？一個林智堅，科技部、教育部、台灣大學、中華大學、新竹科學工業園區管理局都要賠掉嗎？」

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▲王鴻薇踢爆，科技部無預警下架「學術倫理規範」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

消息傳到批踢踢八卦板後，有神人先是手刀備份科技部網頁上學術倫理規範內容，更有不少網友刷爆留言，「不要臉的新境界」、「道歉就好的事情，為什可以搞成這樣」、「三觀再次被刷新惹」、「整個國家為了一個抄襲，我會笑死」、「學術倫理原來是訂閱制啊，哇靠？完全沒在鳥政府資訊公開法欸」、「從今天開始，學術倫理只是一個幻覺」。

科技部學術倫理規範，其中幾項重點包括，研究資料與結果的公開與共享、註明他人的貢獻、共同作者、同儕審查保密、利益迴避與揭露、舉報違反學術倫理行為）及研究機構應有的處理態度與機制，亦明列不該有的行為（造假、變造、抄襲及與研究成果發表、作者定義相關之不當行為、自我抄襲、一稿多投）及討論其中不同態樣。