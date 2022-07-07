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社會 社會焦點 保障人權

名嘴女醫出庭戰前夫撇洩個資　堅持分產「剩1瓶養樂多也要一半」

記者黃哲民／台北報導

眼科女醫師黃宥嘉跟豪門前夫陳文彥離婚後，屢上電視節目當來賓暢談豪門生活，去年她被問到婚後多年沒自然受孕的原因，言談中提及陳男個人醫療隱私，被控涉犯《個人資料保護法》，她今到台北地院出庭，仍舊否認故意洩露前夫等人個資與隱私。

▲▼眼科女醫師黃宥嘉被前夫陳文彥指控涉犯《個人資料保護法》，到台北地院出庭否認犯罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲眼科女醫師黃宥嘉被前夫指控涉犯《個人資料保護法》，她到台北地院出庭否認犯罪，受訪表示合法爭取夫妻剩餘財產分配，就算只剩1瓶養樂多也要分一半。（圖／記者黃哲民攝）

黃宥嘉今開完庭短暫受訪，被問到昨天評論「最美性學博士」許藍方與學長人夫傳不倫、被判須賠償正宮精神慰撫50萬元一事，黃宥嘉篤定表示：「我跟她不一樣！我的律師會堅持到最後一庭，謝謝！」鏡頭前再度狠酸許藍方自稱打官司用光積蓄、存款只剩7000多元而不得不解任律師的說法。

▲▼許藍方臉書照片。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

▲「最美性學博士」許藍方因涉和人夫不倫，被判賠正宮50萬元。（圖／翻攝《許藍方博士Dr.Gracie》粉專）

記者問她為何常會評論許藍方的相關新聞，黃宥嘉說：「沒有哇！就是遇到是非，做個判斷而已，並不是特別針對她，今天如果是其他女生，我也是做同樣的判斷。」

至於和前夫的相關訴訟，黃宥嘉表示另有2件正在進行，包括夫妻剩餘財產分配、未成年子女監護權歸屬，進度都非常緩慢，「但是我也不急，就是也很感謝，可以到法院來，哈哈！」對於夫妻剩餘財產分配，她認為這是法律賦予的權利，不是在意可以拿多少錢，「如果最後只剩下1瓶養樂多，我就拿走那1瓶養樂多...（的）一半！」

黃宥嘉於2011年嫁給陳文彥，婚後與婆家為了禮金等問題鬧翻，2017年離婚恢復單身至今，黃女經常到電視談話節目暢聊兩性、婆媳相處等話題，還說陳男是東帝士集團創辦人陳由豪的姪子，雙方裂痕加劇。

陳男指控，黃女去年（2021年）2月4日在電視談話節目中，故意揭露他的醫療隱私，檢方認定這項資料屬於法律限制不得蒐集、處理與利用的個資，黃女在電視節目公然討論，損害陳男利益，起訴黃女涉犯《個資法》罪嫌。

黃宥嘉前次在今年4月出庭時堅持不認罪，也沒意願跟陳男和解。今下午開庭時，黃宥嘉被法官訊問本案上節目發表言論的原因，她表示前夫的舅舅在節目錄影前1天對媒體爆料，用5頁篇幅抹黑她貪財、對她全面人格否定，引起其他媒體跟進報導。黃女說，其他女生若遇到這種情形大概會自殺，所以媒體報導加註防自殺警語，「可能怕我會尋短，藉此脫罪」。

黃宥嘉強調，她從沒調閱、接觸前夫的個人病歷，她也沒興趣知道，因為她自己定期檢查都沒問題，所以不能自然懷孕的原因，她不知該怎麼說，「我也很苦情啊」，本案上節目講的重點就是這一句話，至於前夫的媽媽、姊妹的名字，早就在雙方不愉快離婚後的其他訴訟中揭露過，不是被她刻意公開。法官諭知下次將於9月8日下午開庭，屆時將勘驗黃女上節目的30多分鐘錄影，確認她當時到底是怎麼說的。

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