西門町養生館砍人原因曝！他頸部爆開10cm險沒命　手術刀也斷裂

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1家店家，原本經營三溫暖，後來因加上按摩服務變成養生會館，在7日下午2名股東因為經營理念不合，相約在西寧南路的店家談判，最後爆發口角，其中一名股東不滿竟掏出預藏的「手術刀」砍殺對方，下手之狠連手術刀頭都砍斷，被刺的股東造成脖子刀傷送醫救治。

▲萬華養生館因股東糾紛，2人爆衝突1人脖子遭刺傷，而犯嫌下手之狠，涉案用的手術刀連頭都砍斷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，57歲的詹姓男子在7日下午1時許，因不滿與59歲的李姓男子經營理念不合，最後相約在萬華西門町西寧南路上的養生會館內談判，但雙方一言不合，當場爆發肢體衝突。

▲萬華養生館因股東糾紛經營理念不合，2人爆衝突1人脖子遭刺傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹姓男子不滿立刻拿出預藏的手術刀砍向李姓股東，當場將李的脖子砍傷，造成一處長約10公分的刀傷，而打鬥間刺人的詹姓男子左手腕也被自己的手術刀割傷，2人立刻送醫救治。

警消將2人送往醫院救治，被砍傷脖子的李姓男子，並未傷及動脈，在包紮後也將出院至派出所說明，另外涉嫌砍人的詹姓男子，目前也由警方帶回派出所，全案目前朝傷害方向偵辦。

據了解，發生砍人事件的現場為三溫加養生館，但近期因股東改組，還將按摩舒壓列入服務項目，詹、李2人因為股東經營理念不合，所以才會發生衝突，進而衍生出砍人事件。