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臉書一頁廣告黑心商品陷阱多　東港警籲民眾千萬別點

▲臉書一頁廣告黑心商品陷阱多 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲臉書一頁廣告黑心商品陷阱多 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港地區李姓農民的照片在Facebook等社群，遭不肖歹徒截圖轉貼以一頁式廣告詐騙民眾販賣來路不明劣質商品，造成商家受害頻頻接到民眾投訴，且甚至連衛生局都上門調查，造成商家不堪其擾，商譽受損。東港警方為遏制詐騙，提供民眾防範方法注意事項供參考。

▲臉書一頁廣告黑心商品陷阱多 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警方表示，由於當前資通訊匯流及金融科技蓬勃發展加上疫情影響，國人從以往至傳統市場、大賣場等場所販售或購買農漁產品的消費習慣，漸進至於Facebook等社群平台內成立相關團購群組或粉絲團，透過網路從事買賣交易，許多不肖歹徒亦趁機於網路社群或粉絲團截取優良商家相片，轉貼到架設同類型消售平台再刊登一頁廣告魚目混珠佯販賣來路不明劣質商品等各類詐騙，造成優良商家商譽受損及購買民眾財產損失。

東港警方也接獲李姓農民受害求助，提供民眾民眾防範作為。
一、「一頁式廣告詐騙」常具有下列特徵：
1、網頁上沒有公司地址、客服電話，僅留下電子信箱或通訊軟體帳號。
2、售價明顯低於市場行情。常以限時或倒數方式吸引消費 者。
3、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，
4、廣告底下留言都是正評，沒有負評。
5、僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。
6、網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。

民眾若發現貨到付款之商品和網購商品不符時，應儘速向負責運送之宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨之宅配業者，告知要辦理退貨，並請宅配業者提供先前 寄件人之電話和E-mail，再辦理退款。

(三)民眾如果有網路購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好之正規網購平臺，並使用平臺提供之安全交易機制，不要跟賣家透過通訊軟體私下交易，更不要在社群網站上跟來路不明之陌生網友購買高價商品，才能降低被詐騙之風險。

(四)民眾網路購物時應提高警覺，如果在網路上發現疑似一頁式廣告詐騙案件，可以直接撥打110或165專線進行查證，以避免遭到詐騙而造成財產損失。

縣長潘孟安表示，屏東為農業大縣，所生產鳳梨、芒果、蓮霧、芋頭、檸檬、可可、咖啡、石斑魚、泰國蝦等農漁產品質優良世界第一，深獲國人與鄰近國家的喜愛，每年均大量外銷，為守護農漁民心血與民眾荷包，除要求警察局強化詐騙查緝作為外，另提供網購防詐注意事項，呼籲鄉親提高警覺。

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