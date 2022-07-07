禮儀公司當掩護詐騙海削千萬！　65人受騙上當...台東警逮10人

▲▼警方專案小組搜索詐騙集團成員座車及住處。（圖／台東警分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局於去年12月成功攔獲提領贓款的車手，報請台東地方檢察署檢察官邱亦麟指揮偵辦，透過金流、影像及跟監蒐證發現謝姓犯嫌主導之詐欺集團，並於今年4月起至今逮獲該詐騙集團等10餘人到案，本案共計有4名犯嫌羈押，目前仍有2人在押中。

警方調查結果，謝姓主嫌從事禮儀公司，招攬吸收旗下小弟自組犯罪集團，以投資虛擬貨幣、股市等為由，向被害人宣稱能輕鬆賺錢穩賺不賠，讓民眾誤入圈套進而受騙上當。

▲謝姓主嫌從事禮儀公司，以投資虛擬貨幣、股市等為由，讓民眾誤入圈套進而受騙上當。

詐騙集團成員縝密分工設置情境，於詐騙網頁上之金額顯示獲利取信被害人，待被害人警覺遭詐欺時，即與被害人解除好友、強制將被害人退出群組或已讀不回等手法，使被害人付出之金錢石沉大海。本案經清查被害人多達65人，遭詐騙總金額高達新台幣數千萬元，全案訊後依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌，移送台東地方檢察署偵辦。

台東警察分局分局長李益杰指出疫情期間，網際網路社群（臉書、IG）上不時出現高投報率、穩賺不賠等假投資網站廣告，也有來電或傳簡訊邀請討論投資理財，當取得被害人信任時就用各種藉口詐騙，雖然手法老套卻總有民眾不察上當，如果遇到類似情形，民眾可撥打 165 反詐騙專線或到附近派出所尋求協助。