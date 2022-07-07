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徐永明臉書時隔707天再發文　「願風雨夜後仍見微光」

▲▼時代力量黨主席徐永明，明日(11/19) 將偕同時代力量不分區立法委員參選人，前往中選會正式登記參選。黃國昌、邱顯智、翟本喬、吳佩芸、趙芸菁、關心羚、陳椒華、王婉諭、詹智鈞、白卿芬，共同到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲前時代力量黨主席徐永明（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明7日表示，距離上一次在臉書跟大家見面，已經707天以前，這些日子無疑是他投身公共事務以來，最艱難的挑戰，也是最大的煎熬，政治路上或許有陰晴圓缺，但是徐永明仍然是徐永明，初衷不變，「我會提起上訴，願風雨夜後仍見微光」。

徐永明中午在臉書以「大家好，我是徐永明」為題發文表示，首先他想謝謝大家的關心，距離上一次在臉書跟大家見面，已經707天，「這七百多個日子，無疑是我投身公共事務以來最艱難的挑戰，也是最大的煎熬」。

徐永明透露，在昨天一審判決出爐之後，自己心中不斷湧現過去的許多畫面，他回想起2014年到2018年期間，自己跟前時代力量立委黃國昌以及其他時代力量的戰友們，無數個在立法院夜宿的日子，「深夜的立院議場，有我們為了台灣，不斷衝撞的痕跡」。

徐永明還提及，2017年11月為了抗議《勞動基準法》修法，自己在立法院苦站11小時，「那是我堅持公平正義的光榮印記」，媒體封他為「站神」，但是自己只是一介平民捲起雙袖，心中從政初衷他從未忘記。

徐永明還說，2019年時代力量風雨飄搖，自己扛下主席重擔，心中所求無他，但盼台灣仍有堅守本土價值、追求國家正常化的第三勢力，爾後他所做的一切努力，包括在2020年帶領時代力量拿下超過百萬政黨票，「我迄今無悔」。

徐永明認為，自己常常想就像歌曲《家後》中描述，時代力量總是吵吵鬧鬧，黨內從來都不是一團和氣，「我們莽撞有時，激辯有時，拍桌之後，多數時候卻願心手相連，為了一個更好的社會努力」。

徐永明表示，2020年7月31日，自己夜宿北檢候審室數晚，以麵包充饑，心情無法平復，他以髒汙長褲為枕，卻久久無法闔眼，「自學生時期以來，投身政治事務數十載，而這可是我長久追求、日夜希盼的民主？」

徐永明說，謝謝這段期間以來，所有關心他的朋友，政治路上或有陰晴圓缺，但是徐永明仍然是徐永明，初衷不變，「我會提起上訴，願風雨夜後仍見微光」。

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徐永明黃國昌時代力量

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