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麥當勞第2件5折！Uber Eats「7月優惠碼」來了　還有漢堡王買1送1

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲▼Uber Eats最新7月限定優惠碼來了。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

小確幸來了！外送平台「Uber Eats」7月限定「激省優惠碼」登場，這個月同樣有新用戶可享30天無限次免運，而針對全用戶更祭出漢堡王買1送1、麥當勞第2件5折等美食優惠，會員部分也有一系列好康等搶，通通不能放過。

▲▼漢堡王花生培根牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王爽吃花生培根牛肉堡買1送1。（圖／業者提供）

●全用戶優惠
1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「初享優市」且為首次訂購Uber Eats優市者，即可享「單筆訂單滿200元打5折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

2.即日起至7月15日日凡輸入優惠碼「優市採買」，即可享「單筆訂單滿549元現折100元」優惠，每人限用1次。

3.即日起至12月31日止凡輸入優惠碼「DONKI首購」，且為首次於Uber Eats選購生鮮雜貨外送者，即可享「DON DON DONKI單筆訂單滿100元打5折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

4.即日起至7月12日凡輸入優惠碼「家福水果季」，即可享「家樂福單筆訂單滿300元打8折」優惠，最高現折120元，每人限用2次。

5.即日起至7月19日免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡、辣薯球買1送1」，期間每用戶於每家指定門市現使用優惠1次，數量有限、售完為止。

6.即日起至8月16日免優惠碼即可享「麥當勞蜂蜜奶茶+4塊雞塊爽吃第2件5折」優惠。

●新用戶優惠
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，無須優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至7月31日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「七享三百」即可享「消費滿199元現折150元」優惠，每人限用2次，提醒輸入後14天內須使用完畢，數量有限、送完為止，部分餐廳及生鮮雜貨商家則不適用此優惠。

●優饗方案／雙享方案會員優惠
1.首次加入優饗方案者免優惠碼即可享「免費體驗優饗方案1個月」優惠，凡於Uber Eats APP中任一綠色標籤店家消費，「訂單滿199 元可享無限次0元外送費」，年訂閱制全台營運範圍皆可適用，月訂閱制僅限訂閱地區使用。免費體驗活動僅限於桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、台南、雲林、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等地區，但仍以APP內顯示為準。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七享生鮮」且為首次訂購生鮮雜貨者，即可享「單筆消費滿100元打5折」優惠，最高現折250元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「來七買生鮮」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿499元打8折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「來七賺兩百」，即可享「生鮮雜貨單筆消費滿799元打8折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

5.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「來七外帶」，即可享「外帶自取單筆消費滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用4次，限有提供外帶自取服務之商家使用，數量有限、兌完為止。

6.即日起至7月19日凡輸入優惠碼「摩斯新上線」，即可享「摩斯漢堡單筆消費滿350元現折60元」優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda也有7月限定優惠碼。（示意圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」7月限定「超殺優惠碼」也來了，這個月不僅祭出爽喝早餐店飲料買1送1、超商咖啡買2送2、人氣飲料店滿額打8折等，還有會員專屬速食店漢堡買1送1、星巴克滿額打85折等，詳細優惠碼內容請看「漢堡買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」快收下　還有咖啡買2送2」。

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