只有2個月！拿坡里「炸雞買8送8」　一次爽嗑雞腿+雞翅

▲拿坡里炸雞限時買8送8開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控開吃了！人氣速食店「拿坡里」最新「炸雞買8送8」重磅登場，即日起連2個月爽吃超殺「買8腿送8翅」快閃優惠，趕快揪團；另，漢堡王也祭出最新「HOT霸王省優惠券」，不僅有漢堡、薯條買1送1，還有超殺百元套餐等吃，通通不能放過。

▲一次就能爽吃8雞腿加8雞翅。

拿坡里重磅推出整桶都是腿的「義式雞腿桶」，裡頭可是有8隻罪惡炸雞桶，並驚喜祭出「買8送8」優惠，即日起至8月31日限時2個月凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，就是要讓炸雞控一次就能爽嗑8腿加8翅，滿足到不行。

▲漢堡王最新激省優惠券現省2783元。

另，漢堡王最新「HOT霸王省優惠券」也開吃了，一共祭出6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2783元，即日起至8月31日限時登場。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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