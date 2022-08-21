快看！麥當勞「超夯外送套餐TOP5」大公開　加碼限時吃第2件5折

▲外送平台公開「麥當勞熱門餐點TOP5」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

美食外送除了熱門的台式料理、手搖飲外，「美式餐點」也是人氣選項之一，就有外送平台公開最受歡迎的速食品牌，由麥當勞奪下冠軍，並曝光「熱門套餐TOP5」，像是勁辣雞腿堡套餐、大麥克套餐通通上榜，同步祭出限時「指定組合第2件5折吃」優惠，趕緊筆記。

▲雞塊餐也是下單熱門套餐之一。（示意圖／業者提供）

Uber Eats根據近3個月下單記錄發現，平均每份訂單都會點購2份餐點，最受歡迎的「套餐TOP5」冠軍寶座由「雙層牛肉吉事堡套餐」奪下，依序為「勁辣雞腿堡套餐」、「大麥克套餐」、「6塊麥雞塊套餐」及「麥香魚套餐」；同步公開最愛吃麥當勞的縣市，由「新北板橋區」拿下第1，第2是「新竹東區」，再來依序為「台北大安區」、「桃園中壢區」、「台中西屯區」，主要集中在人口較密集的都會區。

至於點餐時間以周末訂單量最高，平日周間以周五最多，全日時段以午餐、晚餐、早餐為前三大熱門點購時段可以發現消費者在辛苦工作1周後，就會來份罪惡美式美餐點慰勞自己。另：目前下單「經典那堤+4塊麥克雞塊組合」下殺第2件5折吃。

▲foodpanda公開韓貨銷售排行榜。

另，foodpanda日前則公開「韓貨銷售排行榜」，觀察到因韓系商品佔超市銷售成長超過1倍，並發現台人最愛韓國食品由「泡麵」奪下冠軍寶座，光泡麵品項就佔熊貓超市韓貨銷售3成，民眾最愛有著獨特香辣湯汁的「辛拉麵」，再來是「安城湯麵」、「爽口海鮮味烏龍麵」，而在冰品部分，前10名皆由韓國樂天包下，人氣冠軍為「Lotte Tico可可脆皮香草雪糕」，「Lotte 原味優格冰沙」、「Lotte PEPERO脆皮雪糕」也都是熱賣夯品之一。

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