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漢堡買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」快收下　還有咖啡買2送2

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda7月限定超殺優惠碼來了。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

最新外送優惠快收下！外送平台「foodpanda」7月限定「超殺優惠碼」來了，這個月不僅祭出爽喝早餐店飲料買1送1、超商咖啡買2送2、人氣飲料店滿額打8折等，還有會員專屬速食店漢堡買1送1、星巴克滿額打85折，通通不能放過。

●美食外送
1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「七月暢飲」，即可享「指定人氣飲料店家滿250元打8折」優惠，最高現折60元，期間每日下午2時至6時限定登場，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月31日免優惠碼可享「SOGO 貨美食滿300元現折60元」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月31日免優惠碼可享「清心福全滿300元打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至7月18日免優惠碼可享「拉亞漢堡卡娜赫拉聯名套餐第2件5折」優惠，數量有限、兌完為止。

5.即日起至7月18日免優惠碼可享「摩斯漢堡指定套餐打8折」優惠，數量有限、兌完為止。

6.7月19日至8月2日免優惠碼可享「摩斯漢堡指定套餐打8折」優惠，數量有限、兌完為止。

7.即日起至7月31日免優惠碼可享「紅橘子精緻早午餐大杯招牌奶茶或大杯麥香紅茶買1送1」，數量有限、兌完為止。

8.即日起至7月24日凡輸入優惠碼「JULPH」，即可享「必勝客滿200元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

▲▼漢堡王花生培根牛肉堡。（圖／業者提供）

▲會員專屬吃漢堡王花生培根牛肉堡買1送1。（圖／業者提供）

●pandapro會員專屬
1.即日起至7月31日免優惠碼可享「星巴克滿349元打85折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月31日免優惠碼可享「麥當勞滿349元打85折」優惠，最高現折60元，數量有限、兌完為止。

3.即日起至7月31日，免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡買1送1」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至8月31日免優惠碼可享「清心福全滿300元打8折」優惠，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨
1.即日起至7月6日凡輸入優惠碼「夏拼大潤發」，即可享「大潤發滿549元打79折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月8日免優惠碼可享「順發3C滿499元現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。

3.7月6日至7月7日上午10點起免優惠碼可享「全家單品美式／拿鐵買2送2」優惠，數量有限、兌完為止。

●pandamart 熊貓超市
1.即日起至7月14日凡輸入優惠碼「叫一夏」或「送一夏」，即可享「指定pandamart熊貓超市滿額打8折」優惠，最高現折150元，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1,即日起至7月31日免優惠碼可享「指定店家外帶自取最低79折起」，數量有限、兌完為止。

●信用卡專屬
1.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「PSOP22」，即可享「全平台首次下單滿200元並使用線上付款現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至7月31日凡輸入優惠碼「PSJCB207」，即可享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。

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