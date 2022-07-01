牛肉堡、薯條買1送1！速食店「超省優惠券」來了　加碼吃百元套餐

▲漢堡王最新「霸王省優惠券」限時2個月開吃。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快來省荷包！人氣速食店「漢堡王」最新「霸王省優惠券」來了，這次一共網羅34種優惠，整張券狂省2783元，不僅有牛肉堡、辣薯球買1送1，還有多款個人超省餐、雙人激省餐最低下殺55折吃，即日起至8月31日限時2個月登場；另，頂呱呱「1斤雞⁺」也只剩2天等吃，還不趕快衝一波。

▲一共有6大系列共34種優惠等吃。

漢堡王最新「HOT霸王省優惠券」登場了，一共祭出6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2783元，即日起至8月31日限時開吃。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

▲頂呱呱「1斤雞⁺」剩2天能吃。

另，頂呱呱近日也強勢推出「1斤雞⁺」活動，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，今（1）日、明（2）日限時開吃，每店數量有限、售完為止，並加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、德式香腸、2杯35元飲品等，加價購每人限購10組。

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