「foodpanda粉專被灌爆」上班族崩潰喊餓：店家沒收單，也無法取消

網搜小組／劉維榛報導

稍早傳出，熊貓（foodpanda）無法下單，平台無預警「餐廳全關閉」的崩潰消息。一票上班族也湧入foodpanda臉書粉專哀號，「午餐變晚餐嗎？」「哭啊～等了一個多小時才發現系統根本沒接到單，我好餓」。

▲熊貓平台傳出當機。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一票苦主湧入foodpanda臉書粉專，紛紛抱怨「今天平台有問題！已經等1小時！店家說沒有收到訂單，也不能取消」、「店家13點關門了，我不知道外送員要去哪裡取...」「原來大家都一樣，傻眼，在家顧寶寶不能外出，肚子好餓」、「我從11：45到現在還沒外送」、「食物呢...食物失蹤了」、「今天的訂單店家根本都沒收到，讓消費者傻傻等」。

不少外送員則在其他粉專無奈透露，「兩小時接到一單，結果到了店家無法出餐，外送員也無法聯繫到派單，只能請客人打電話給公司取消，不僅客人賭爛，連店家都想解約，真的很會經營」、「重點是...還沒修好」、「幾個月就維修一次當機還不習慣嗎」、「這樣還敢多收平台費」。

對此，foodpanda官方回應，「目前平台暫時無法下單，詳細情況正在了解當中。」

▼一票苦主喊肚子餓。（圖／翻攝熊貓粉專）



▼外送員也超無奈。（圖／翻攝臉書UberEats/FoodPanda外送員討論區）

