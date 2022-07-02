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爽嗑1元雞塊、脆薯！8大速食店「超殺優惠」來了　還有炸雞買8送8

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲8大速食店最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末先衝一波！《ETtoday新聞雲》整理最新「8大速食店」下殺優惠，包括麥當勞、漢堡王、必勝客直接爽嗑買1送1，拿坡里還推「炸雞買8送8」，肯德基則有1元脆薯、雞塊等吃，不能放過。

▲▼麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

●麥當勞 
麥當勞即日起至7月5日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

另於Uber Eats也有專屬優惠，至7月5日下單可享「4塊雞塊第2件5折」及「蘋果派買1送1」，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

●肯德基
肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」；加碼還有最新「超值優惠券」最低6折起幫省荷包，提醒優惠券餐點僅限外帶或內用。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞買8送8。

●頂呱呱
頂呱呱今（2）日祭出「1斤雞⁺」優惠活動，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，每店數量有限、售完為止，並加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、德式香腸、2杯35元飲品等，加價購每人限購10組。

●拿坡里
拿坡里即日起至8月31日祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。

▲▼漢堡王7、8月最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券來了。

●漢堡王
漢堡王即日起至8月31日祭出最新「HOT霸王省優惠券」，一共有6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券現賺2783元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至7月17日祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折」優惠。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起外帶大、小披薩通通半價半價。

●必勝客 
必勝客即日起祭出全門市、官網限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

●達美樂 
達美樂全門市即日起祭出「外帶大、小披薩半價吃」優惠。

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