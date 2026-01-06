摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

▲摩斯漢堡出2款海味新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡推出「海老雙蝦堡」與「柚香明太子海洋珍珠堡」2款海味新品，還有「雞塊月亮薯組」、「橙香熱茶」全新副餐以及飲品選擇，1月8日起上市。另外，漢堡王即日起則推出雙堡組合119元起、安格斯牛肉堡系列套餐特價169元等2大優惠。

▲柚香明太子海洋珍珠堡。

摩斯「海老雙蝦堡」，選用2尾白蝦裹上麵衣酥炸，搭配日式大阪燒醬與塔塔醬，售價125元；「柚香明太子海洋珍珠堡」以鮮蝦、魷魚及蔬菜製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬與芥末，再用柚香漬蘿蔔點綴，售價120元。

▲全新副餐組合雞塊月亮薯組。

▲冬季飲品推橙香熱茶。

全新副餐組合「雞塊月亮薯組」，選用厚切月亮薯條搭配摩斯雞塊，售價75元，買套餐享70元加購價；冬季飲品則推出全新「橙香熱茶」，使用台東東河晚崙西亞橙果結合摩斯紅茶，售價50元，買早餐套餐享35元選購價。

MOS Order APP跨店取1月8日至31日推出「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」2選1，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組售價438元，現省百元。

▲漢堡王推出2大新年優惠。

另外，漢堡王即日起推出2大好康，1月25日前「安格斯牛肉堡系列套餐特價169元」，勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，搭配小薯和中杯飲料優惠價169元。

2月9日前加碼雙堡組合優惠，「超值雙堡組119元」，內含雙起士牛肉堡、BBQ培根牛肉堡；「任選雙堡139元」，可享小華堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡4選2，口味可重複。以上優惠不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園門市。