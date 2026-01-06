　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡出2款海味新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡推出「海老雙蝦堡」與「柚香明太子海洋珍珠堡」2款海味新品，還有「雞塊月亮薯組」、「橙香熱茶」全新副餐以及飲品選擇，1月8日起上市。另外，漢堡王即日起則推出雙堡組合119元起、安格斯牛肉堡系列套餐特價169元等2大優惠。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲柚香明太子海洋珍珠堡。

摩斯「海老雙蝦堡」，選用2尾白蝦裹上麵衣酥炸，搭配日式大阪燒醬與塔塔醬，售價125元；「柚香明太子海洋珍珠堡」以鮮蝦、魷魚及蔬菜製成日式天婦羅，搭配阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬與芥末，再用柚香漬蘿蔔點綴，售價120元。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲全新副餐組合雞塊月亮薯組。

▲▼摩斯漢堡以海鮮為主角推出4款期間限定新品，。（圖／業者提供）

▲冬季飲品推橙香熱茶。

全新副餐組合「雞塊月亮薯組」，選用厚切月亮薯條搭配摩斯雞塊，售價75元，買套餐享70元加購價；冬季飲品則推出全新「橙香熱茶」，使用台東東河晚崙西亞橙果結合摩斯紅茶，售價50元，買早餐套餐享35元選購價。

MOS Order APP跨店取1月8日至31日推出「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」2選1，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組售價438元，現省百元。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出2大新年優惠。

另外，漢堡王即日起推出2大好康，1月25日前「安格斯牛肉堡系列套餐特價169元」，勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，搭配小薯和中杯飲料優惠價169元。

2月9日前加碼雙堡組合優惠，「超值雙堡組119元」，內含雙起士牛肉堡、BBQ培根牛肉堡；「任選雙堡139元」，可享小華堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡4選2，口味可重複。以上優惠不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園門市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

郭書瑤告白趙雨凡：真的好帥！　手機桌布是他「可接受年下男」

消費熱門新聞

史上最短！NB 1.0K認真登場

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

免運戰火轉向訂閱制　蝦皮、酷澎59元對決

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

超商連續5天「買1送1」懶人包！

更多熱門

相關新聞

松乃家營業時間延長至凌晨4點

松乃家營業時間延長至凌晨4點

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，原本松乃家餐點販售時間為08:00至24:00，不過業者日前宣布營業時間與松屋同步為05:00至隔日04:00，讓民眾深夜也能吃豬排。

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

牛室平日自助吧339元吃到飽

牛室平日自助吧339元吃到飽

台中新開幕義式餐廳「所SUO」揉合台式靈魂

台中新開幕義式餐廳「所SUO」揉合台式靈魂

關鍵字：

美食情報美食雲摩斯漢堡漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面