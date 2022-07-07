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美國一枚衛星前往「月球途中」失聯　NASA：大致可判斷所處位置

▲▼美國的衛星CAPSTONE在前往月球的途中失聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國的衛星CAPSTONE在前往月球的途中失聯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國一枚原定要執行繞月球飛行軌道任務的衛星，於5日前往月球的途中失去聯繫，NASA指出，根據衛星與地面站的聯繫數據，目前大致可判斷所處位置。

NASA聲明指出，失聯衛星是「地月自主定位系統技術操作和導航實驗」（CAPSTONE）衛星，4日按計劃成功脫離繞地球軌道，前往月球。

聲明指出，脫離地球軌道後，這顆衛星打開了太陽能電池板，狀態穩定，開始為所搭載電池充電，衛星推進器也就緒，準備開展第一次飛行軌道調整任務，然而，由於與地面失聯，原定於5日早晨開始的衛星軌道調整任務被迫延後。

聲明強調，衛星燃料充足，幾天後再調整軌道也不遲。

NASA「深空網路」西班牙馬德里地面站4日與這枚衛星有過一次完整聯繫，後來美國加州戈德斯通（Goldstone）地面站再度聯繫上衛星，但不久聯繫中斷。

NASA發言人費雪（Sarah Fraser）說，工作人員正嘗試釐清衛星失聯原因，相信最終能解決問題，根據衛星與地面站的聯繫數據，工作人員能夠大致判斷衛星所處位置和飛行速度。

CAPSTONE重約25公斤，大小與微波爐相近，6月28日搭乘電子火箭從紐西蘭瑪希亞半島（Mahia Peninsula）發射升空。

CAPSTONE的繞月飛行將用於測試這個軌道的穩定性，預計將持續至少6個月。

NASA希望，能在同一軌道上建立月球軌道太空站門戶，成為太空人往返月球的中繼站。

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