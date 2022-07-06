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混凝土偽裝成骨灰！恐怖葬儀社偷割死者器官販售　1段脊椎就賺2萬

▲▼赫斯非法將其殯葬社的遺體部位賣給研究或教學機構，從而賺取暴利。（圖／路透）

▲赫斯涉嫌非法將日落梅薩葬儀社的遺體部位賣給研究或教學機構，從而賺取暴利，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國科羅拉多州的「日落梅薩葬儀社」（Sunset Mesa）被踢爆，老闆赫斯（Megan Hess）自2009年起，便非法將死者的遺體部位賣給研究或教學機構，並將混凝土做成假骨灰交給家屬，從而賺取暴利。這名無良的業者5日在聯邦法院承認犯下欺詐罪，並將面臨最高15年的監禁。

綜合外媒報導，今年45歲的赫斯自2009年起，便與母親科赫（Shirley Koch）合作經營「日落梅薩葬儀社」，為死者家屬提供火化服務。然而，這些遺體卻沒有被直接火化，因為赫斯在收到遺體後，會偷偷將死者的頭部、脊椎、手臂和腿切下，賣給研究機關或是需要練習手術的教學機構。

▲▼赫斯非法將其殯葬社的遺體部位賣給研究或教學機構，從而賺取暴利。（圖／路透）

報導稱，赫斯每次的「火化服務」價格約為1000美元（約新台幣2980元），而她為了賺取更多的錢，還會看準貧困和弱勢死者的臨終日期，假裝為家屬提供免費服務，以獲得遺體來販賣。而赫斯在完成交易後，會將不同屍體的遺骸混合起來，假裝是死者的骨灰交給家屬，甚至有部分人只拿到由混凝土偽裝成的「假骨灰」。

檢方調查發現，赫斯曾偽造數十份遺體捐贈同意書，並四處「兜售」遺體，「我們這裡每天有4、5人死亡，來一段防腐脊椎怎麼樣？950美元（約新台幣2.85萬元）？」赫斯還被前員工爆料，她曾靠著出售死者的金牙賺了4萬美元（約新台幣119萬元）。當局也表示，赫斯曾將患有B肝、C肝和愛滋病的遺體，裝成沒有疾病的遺體來販賣。

赫斯與母親科赫在2020年被捕，並被控以6項欺詐罪和3項非法運輸危險物品罪。檢方基於赫斯辜負家屬委託，傷害家屬感情等理由，希望法官能判處12至15年重刑，但赫斯的辯護律師卻認為，由於買家購買遺體都是用於教育或研究用途，因此要求法官減刑至2年。赫斯暫時定於明年1月被判刑。

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