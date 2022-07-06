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美槍擊7死！2歲童「躲爸屍體下」獨自活命　天真問：爸媽何時回來

▲▼美國芝加哥4日槍擊案死者，夫妻，35歲女子愛瑞娜（Irina McCarthy）與她的37歲丈夫凱文（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝自GoFundMe募款專頁）

▲芝加哥高地公園（Highland Park）這場槍擊事件造成45人死傷。圖為命喪這場槍案的夫妻愛瑞娜與凱文。（圖／翻攝自GoFundMe募款專頁）

記者詹雅婷／綜合報導

美國芝加哥4日槍擊案增至7人死亡，在這場國慶日血腥屠殺中，一名年僅2歲的男童幸運存活，但當時他是在中彈死亡的父親身體下被發現，雙親均命喪現場。更令人心痛的是，孩子獲救後，不斷開口追問「爸爸媽媽是不是很快就會回來」。

綜合CNN、紐約郵報等報導，槍擊案發生當日，35歲女子愛瑞娜（Irina McCarthy）與她的37歲丈夫凱文（Kevin McCarthy）出門，帶著才剛學會走路的2歲兒子艾登（Aiden）一起參加國慶日遊行活動。怎知這趟親子出遊行程，居然遇上21歲槍手克里莫三世（Robert E. Crimo III）隨機掃射，愛瑞娜與凱文均喪命。

在現場頓時陷入一片混亂時，有人發現艾登就躺在父親凱文的身下。38歲女子勞倫席爾瓦（Lauren Silva）回憶，「那時我男友把孩子遞給我，說他就躺在腿部中彈的父親下面」，為了止血，孩子也被帶到車庫中，「他一直在問，爸爸媽媽是不是很快就會回來」。

▲▼ 美國芝加哥4日槍擊案，2歲男童艾登（Aiden）倖存。（圖／翻攝自臉書）

▲2歲男童艾登幸運存活。（圖／翻攝自臉書）

失去雙親的艾登目前由愛瑞娜的父母雷伯格夫妻（Misha and Nina Levberg）接手照顧。愛瑞娜親友創建募款專頁，籌措撫養孩子長大的費用，善款金額在短短8小時內衝破170萬美元（約新台幣5115萬元），遠超過原本設定的50萬美元。

這起槍擊事件總共造成7人死亡，其中6人已確認身分，除了愛瑞娜與凱文，其餘4名死者年齡介於63歲至88歲之間，其中一名78歲男性死者來自墨西哥。

凶嫌克里莫三世被控觸犯7項一級謀殺罪，一旦罪名成立，可能面臨強制性終身監禁，且預計未來還會被指控更多罪名，例如謀殺未遂等。

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