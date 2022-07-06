伊萊克特拉野火狂撲加州！火勢一夜延燒3百萬坪「比信義區還大」

▲加州4日爆發「伊萊克特拉野火」，火勢一夕延燒3000英畝，受影響面積比整個信義區還大，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州當地4日下午爆發野火，卡拉韋拉斯郡（Calaveras）與阿默多郡（Amador）的火勢一夜間擴大一倍多，並在5日上午迅速蔓延至3000英畝（約367萬坪）以上，受影響面積比整個信義區還大。這場大火迫使當地數百人緊急撤離，1.3萬戶人家被斷網，而當局認為煙花或燒烤可能是造成起火的原因之一。

綜合外媒報導，這場「伊萊克特拉野火」（Electra Fire）4日下午在莫凱勒米河（Mokelumne River）北叉附近開始燃燒，並在乾燥的灌木叢和陡峭的地形中迅速擴散。截至5日上午，當局仍無法控制火勢，而大火則持續向東推進，燒毀了3034英畝面積的土地，並對450多棟建築與重要的電力基礎設施構成威脅。

野火監控系統拍攝到的畫面顯示，當地目前已被大面積濃煙和火積雲環繞，火羽流（fire plume）不斷衝上天空。林業與消防部官員透露，目前「伊萊克特拉野火」正以危險的速度迅速蔓延，迫使當局緊急疏散逾百名在沃克斯海灘（Vox Beach）度假的遊客，並撤離太平洋燃氣電力公司（PG&E）的100名員工。

PG&E公司也指出，大火對當地電網造成嚴重破壞，導致阿默多郡有1.31萬名用戶被斷電。為了應對火災，公益組織開設了數個疏散中心與收留大小動物的庇護所，而加州運輸部也將88號和26號公路部分路段關閉。官員表示，當局目前正持續對發生火災的原因展開調查，但煙花或燒烤應該是可能的原因之一。

隨著夏天到來，美國西部進入了野火季節，加州也頻頻傳出野火肆虐的消息。當局指出，伊萊克特拉野火是加州今年最大的火災之一。國家跨部門消防中心（NIFC）數據顯示，當地的野火還需要數月才會達到頂峰；截至目前為止，全美已有超過450萬英畝土地被燒毀，而這個數字是10年同期平均水平的2倍多。