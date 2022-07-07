挖掘屏東文化亮點！潘孟安辦「農業大學、青年學院」挺青年留鄉追夢

▲助農民拚第一桶金 潘孟安：寧靜的農業革命。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲潘孟安在屏東縣的第二任期，最為人驚豔的即是，以獨特地勢、文化歷史為出發的藝術文創景點，成功將屏東縣打造成獨一無二的品牌。在今年《遠見》縣市長施政滿意度調查中，屏東縣在「觀光休閒」也拿下全國第三名。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／屏東專訪

過去，對於外縣市民眾而言，想踏進「國境之南」屏東縣旅行，除了駐足墾丁恆春，就是從東港搭船至小琉球。屏東縣長潘孟安直言，過去的屏東縣對外縣市民來說，無非是「農業縣」和「遙遠」的代名詞，「在第一任期，我們改善縣內交通、醫病交流，奠定讓縣民安居樂業的基礎建設，第二任期就能接著打造屏東的品牌！」

交通觀光環環相扣 屏東導入「城市美學」讓藝術融入生活

喊出屏東需要「無煙囪產業革命」的潘孟安，提及自己就來自於恆春半島的漁村，「過去，恆春半島主要為窮困偏僻的農漁村典型結構，早期因為觀光導入，就此改變整個產業結構鏈，同時也改變人口和就業結構及地方發展。」交通是城市發展之母，但觀光發展更是進一步推動城市發展的龍頭，兩者關係密不可分。

過去往國外跑的貿易經驗，打開潘孟安對於觀光的認識，「除了歷史建築，工業遺址也都能從文化、藝術面向切入，這些多元觀點與呈現既能滿足不同人的旅遊需求，同時也是城市能永續經營的靈魂與價值！」體認到唯有挖掘在地獨有的人文氣息、藝術美學、環境歷史，才能讓城市真正翻轉、創造耳目一新的印象，潘孟安與團隊也一舉將「城市美學」導入基礎建設中，從單車鐵道、橋墩與候車亭等，隨處可見搶眼街頭藝術亮點 ，走逛其中更有「藝思」。

爬梳在地歷史、保留人文遺跡 挖掘屏東多元面向的觀光力

「屏東縣不只有湛藍海岸！」自2019台灣燈會後，屏東縣的觀光聲量在疫情底下亦不減反增！屢屢拿下美國、德國等多項國際大獎的「屏東縣民公園（前台糖紙漿廠）」，默默記錄下日治時期軍官聚落、國民政府來台後眷村生活遺跡的「勝利星村」，以及封閉30多年，如今凝聚多元族群元素，成為最大博物館群的「屏菸1936文化基地」，在在吸引各地旅人一探究竟。

▲▼勝利星村不僅是台灣最大日治建築文創園區，亦是全台灣獨立書店密度最高的地方，吸引許多志同道合的年輕人進駐創業。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安特別提起「屏東縣民公園」，本來只是一個整治殺蛇溪的工程，卻在偶然的植栽換土工程中，發現龐大的舊紙漿備料遺跡。「當下馬上停工，請來專家學者進行歷史爬梳。」潘孟安回憶起來難免還是激動，無論停工或針對遺跡重新規劃，都需要投入更多的時間與人力，遑論龐大預算。「要跳進這個錢坑嗎？要保留這個文化資產嗎？坦白說天人交戰！」

地方官與團隊的每一次選擇，都代表著城市將走出什麼風貌，並被土地上的人們記住。所幸最終縣府團隊選擇爬梳歷史紋理，將遺跡留下活化並融入新建築中，讓縣民遊走在現代水岸公園裡，也能駐足體會百年前的造紙製糖風華！歷史工業遺跡與現代公園的和諧融合設計，讓屏東縣民公園獲獎連連，其中包括2021美國MUSE DESIGN AWARDS景觀設計類「公園與開放空間」項目最高殊榮「鉑金獎」，以及2022德國設計獎German Design Award傑出建築城市空間與基礎建設類別金獎。

▲▼意外發現的遺址，如今融入屏東縣民公園，成為獨一無二的屏東風貌與歷史地景。（圖／©Yi-Hsien Lee and Associates YHLAA攝，屏東縣政府提供）

▲擁有29棟地上建物、陸續以屏東元素打造成主題博物館的「屏菸1936文化基地」，從過去在地人也不敢走近的禁地、長年被點名的治安死角，到如今成為年輕人相揪旅遊的最夯打卡點！潘孟安也忍不住說，「這些翻轉城市的過程，坦白講很辛苦，但可以讓旅人、文史工作者都流連忘返，甚至成為旅遊熱點，就足以證明文化力量遠遠大於一切，而且源遠流長。」（圖／屏東縣政府提供）

開辦農業大學、青年學院 挺「年輕人」勇敢逐夢

擦亮屏東品牌的同時，重新被塑造的還包括在地人的地方認同。做為地方首長，潘孟安也致力讓年輕人願意留下來或返回故鄉打拚。「長者的經驗我們固然需要討教學習，但一個城市有多少年輕人，就代表這裡有多少活力與創造力！」然而儘管文創小店變多了，特色餐廳、咖啡廳也成為巷弄間獨特的人文風景，屏東縣仍屬農業大縣，縣內有30%以上的農漁業人口，不乏諸多年輕農二代接棒家業。漁村出身的潘孟安發現，「過去農業政策都是偏農業管理，比較少關於產銷、促銷策略，但我認為產業要有趣，就要推廣寧靜農業革命。」

2015年潘孟安上任即成立農業大學，隨即吸引的不只是青農，亦有為數不少的退休公教人員一同投入二度就業行業。潘孟安指出，農業大學除了田間管理課程，也帶領各年齡層的學員深刻認識加工加值等概念與技術，將傳統慣性農法提升成精緻農業，並增加附帶價值，甚至鼓勵學員加入包裝設計，成立電商、自行宅配，取代過去只能送到拍賣場，收入常受制於市場等狀況。

不過潘孟安也幽默道，許多年輕農漁民上完課回家，剛開始很容易跟長輩吵架，「有些觀念，比如最基本的農法，要跟老一輩溝通改變做法真的很難。」後來經常是以一人一半地，比較產量與品質，讓成果來說話。「慢慢是靠這樣的方式，導入更多自然農法、友善土地等概念。」而農漁產品到市場後，更有縣府幫忙撐腰，「我們成立全台第一座縣府級的檢驗中心，幫農漁民產品更具食安的公信力，無論拿到國內外市場，都更有優勢可以賣出好價格。」

▲過去屏東多種植檳榔導致土地破壞，潘孟安上任後積極輔導轉型，「我們鼓勵農民改種可可，它既是高經濟作物，後續還需要發酵烘焙等加工，所以我們也導入技術、通路協助農民與業者。」此舉連帶讓屏東縣成為全台巧克力品牌密度最高的地方，並多次代表台灣贏得世界冠軍！（圖／記者湯興漢攝）

此外，縣府也成立「青年學院」，以實際行動鼓勵想在屏東縣創業的年輕人，在拚人生第一桶金的同時，也不能背一屁股債！除了提供創業前後相關課程，也會協助成本分析、財務管理等諮詢，並給予融資貸款，力挺青年在屏東築夢。

潘孟安表示，自他上任2014年年底到現在7年多，以營利事業登記證來看，屏東縣大約有37,000多家公司， 2021年年底已增加到43,000多家。「營業額也從2015年3700億，到現在突破4300億，整整高於全國平均值成長，這些都是可以看到的屏東縣經濟發展！」

在外縣市人眼中已然脫胎換骨的屏東縣，這些年來在交通、醫療平權的爭取下，導入更符合縣民與旅人需求的硬體設備，進而讓擁有在地文化底蘊的觀光景點、獨特的農漁特色美食等軟實力，得以發展擴散。潘孟安坦率地說，一直以來自己沒有什麼慷慨激昂的口號，「縣民要的是平穩安心的生活環境，讓年輕人放心工作、孩子快樂成長、長輩留鄉安老，儘管我們彼此來自不同家庭，但我相信這是大家都認可的共同價值。」

▲潘孟安從政路堅守初心 「悲天憫人」為不變初衷。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)