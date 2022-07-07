　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挖掘屏東文化亮點！潘孟安辦「農業大學、青年學院」挺青年留鄉追夢

▲助農民拚第一桶金　潘孟安：寧靜的農業革命。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼屏東縣長潘孟安專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘孟安在屏東縣的第二任期，最為人驚豔的即是，以獨特地勢、文化歷史為出發的藝術文創景點，成功將屏東縣打造成獨一無二的品牌。在今年《遠見》縣市長施政滿意度調查中，屏東縣在「觀光休閒」也拿下全國第三名。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／屏東專訪

過去，對於外縣市民眾而言，想踏進「國境之南」屏東縣旅行，除了駐足墾丁恆春，就是從東港搭船至小琉球。屏東縣長潘孟安直言，過去的屏東縣對外縣市民來說，無非是「農業縣」和「遙遠」的代名詞，「在第一任期，我們改善縣內交通、醫病交流，奠定讓縣民安居樂業的基礎建設，第二任期就能接著打造屏東的品牌！」

交通觀光環環相扣　屏東導入「城市美學」讓藝術融入生活
喊出屏東需要「無煙囪產業革命」的潘孟安，提及自己就來自於恆春半島的漁村，「過去，恆春半島主要為窮困偏僻的農漁村典型結構，早期因為觀光導入，就此改變整個產業結構鏈，同時也改變人口和就業結構及地方發展。」交通是城市發展之母，但觀光發展更是進一步推動城市發展的龍頭，兩者關係密不可分。

過去往國外跑的貿易經驗，打開潘孟安對於觀光的認識，「除了歷史建築，工業遺址也都能從文化、藝術面向切入，這些多元觀點與呈現既能滿足不同人的旅遊需求，同時也是城市能永續經營的靈魂與價值！」體認到唯有挖掘在地獨有的人文氣息、藝術美學、環境歷史，才能讓城市真正翻轉、創造耳目一新的印象，潘孟安與團隊也一舉將「城市美學」導入基礎建設中，從單車鐵道、橋墩與候車亭等，隨處可見搶眼街頭藝術亮點 ，走逛其中更有「藝思」。

爬梳在地歷史、保留人文遺跡　挖掘屏東多元面向的觀光力
「屏東縣不只有湛藍海岸！」自2019台灣燈會後，屏東縣的觀光聲量在疫情底下亦不減反增！屢屢拿下美國、德國等多項國際大獎的「屏東縣民公園（前台糖紙漿廠）」，默默記錄下日治時期軍官聚落、國民政府來台後眷村生活遺跡的「勝利星村」，以及封閉30多年，如今凝聚多元族群元素，成為最大博物館群的「屏菸1936文化基地」，在在吸引各地旅人一探究竟。

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼勝利星村不僅是台灣最大日治建築文創園區，亦是全台灣獨立書店密度最高的地方，吸引許多志同道合的年輕人進駐創業。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安特別提起「屏東縣民公園」，本來只是一個整治殺蛇溪的工程，卻在偶然的植栽換土工程中，發現龐大的舊紙漿備料遺跡。「當下馬上停工，請來專家學者進行歷史爬梳。」潘孟安回憶起來難免還是激動，無論停工或針對遺跡重新規劃，都需要投入更多的時間與人力，遑論龐大預算。「要跳進這個錢坑嗎？要保留這個文化資產嗎？坦白說天人交戰！」

地方官與團隊的每一次選擇，都代表著城市將走出什麼風貌，並被土地上的人們記住。所幸最終縣府團隊選擇爬梳歷史紋理，將遺跡留下活化並融入新建築中，讓縣民遊走在現代水岸公園裡，也能駐足體會百年前的造紙製糖風華！歷史工業遺跡與現代公園的和諧融合設計，讓屏東縣民公園獲獎連連，其中包括2021美國MUSE DESIGN AWARDS景觀設計類「公園與開放空間」項目最高殊榮「鉑金獎」，以及2022德國設計獎German Design Award傑出建築城市空間與基礎建設類別金獎。

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼意外發現的遺址，如今融入屏東縣民公園，成為獨一無二的屏東風貌與歷史地景。（圖／©Yi-Hsien Lee and Associates YHLAA攝，屏東縣政府提供）

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

▲擁有29棟地上建物、陸續以屏東元素打造成主題博物館的「屏菸1936文化基地」，從過去在地人也不敢走近的禁地、長年被點名的治安死角，到如今成為年輕人相揪旅遊的最夯打卡點！潘孟安也忍不住說，「這些翻轉城市的過程，坦白講很辛苦，但可以讓旅人、文史工作者都流連忘返，甚至成為旅遊熱點，就足以證明文化力量遠遠大於一切，而且源遠流長。」（圖／屏東縣政府提供）

開辦農業大學、青年學院　挺「年輕人」勇敢逐夢
擦亮屏東品牌的同時，重新被塑造的還包括在地人的地方認同。做為地方首長，潘孟安也致力讓年輕人願意留下來或返回故鄉打拚。「長者的經驗我們固然需要討教學習，但一個城市有多少年輕人，就代表這裡有多少活力與創造力！」然而儘管文創小店變多了，特色餐廳、咖啡廳也成為巷弄間獨特的人文風景，屏東縣仍屬農業大縣，縣內有30%以上的農漁業人口，不乏諸多年輕農二代接棒家業。漁村出身的潘孟安發現，「過去農業政策都是偏農業管理，比較少關於產銷、促銷策略，但我認為產業要有趣，就要推廣寧靜農業革命。」

2015年潘孟安上任即成立農業大學，隨即吸引的不只是青農，亦有為數不少的退休公教人員一同投入二度就業行業。潘孟安指出，農業大學除了田間管理課程，也帶領各年齡層的學員深刻認識加工加值等概念與技術，將傳統慣性農法提升成精緻農業，並增加附帶價值，甚至鼓勵學員加入包裝設計，成立電商、自行宅配，取代過去只能送到拍賣場，收入常受制於市場等狀況。

不過潘孟安也幽默道，許多年輕農漁民上完課回家，剛開始很容易跟長輩吵架，「有些觀念，比如最基本的農法，要跟老一輩溝通改變做法真的很難。」後來經常是以一人一半地，比較產量與品質，讓成果來說話。「慢慢是靠這樣的方式，導入更多自然農法、友善土地等概念。」而農漁產品到市場後，更有縣府幫忙撐腰，「我們成立全台第一座縣府級的檢驗中心，幫農漁民產品更具食安的公信力，無論拿到國內外市場，都更有優勢可以賣出好價格。」

▲▼屏東縣長潘孟安專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲過去屏東多種植檳榔導致土地破壞，潘孟安上任後積極輔導轉型，「我們鼓勵農民改種可可，它既是高經濟作物，後續還需要發酵烘焙等加工，所以我們也導入技術、通路協助農民與業者。」此舉連帶讓屏東縣成為全台巧克力品牌密度最高的地方，並多次代表台灣贏得世界冠軍！（圖／記者湯興漢攝）

此外，縣府也成立「青年學院」，以實際行動鼓勵想在屏東縣創業的年輕人，在拚人生第一桶金的同時，也不能背一屁股債！除了提供創業前後相關課程，也會協助成本分析、財務管理等諮詢，並給予融資貸款，力挺青年在屏東築夢。

潘孟安表示，自他上任2014年年底到現在7年多，以營利事業登記證來看，屏東縣大約有37,000多家公司， 2021年年底已增加到43,000多家。「營業額也從2015年3700億，到現在突破4300億，整整高於全國平均值成長，這些都是可以看到的屏東縣經濟發展！」

在外縣市人眼中已然脫胎換骨的屏東縣，這些年來在交通、醫療平權的爭取下，導入更符合縣民與旅人需求的硬體設備，進而讓擁有在地文化底蘊的觀光景點、獨特的農漁特色美食等軟實力，得以發展擴散。潘孟安坦率地說，一直以來自己沒有什麼慷慨激昂的口號，「縣民要的是平穩安心的生活環境，讓年輕人放心工作、孩子快樂成長、長輩留鄉安老，儘管我們彼此來自不同家庭，但我相信這是大家都認可的共同價值。」

▲潘孟安從政路堅守初心　「悲天憫人」為不變初衷。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
台灣麥當勞10大秘辛冷知識！曾創世界紀錄美國總公司也吃驚
女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「1關鍵」逆轉判無罪
快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位
陳鏞基挨頭部觸身球　造就高國慶寫2紀錄
蔡阿嘎賣6年房「還債」！　鬆口缺資金周轉
求前任復合！他轉帳1元註記「想做愛就看一下」　下場慘曝
股災也跌不下去！他分析存中華電「比0050＆0056穩」　2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2022《遠見》縣市長調查　潘孟安連四年獲五星首長

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

綠營新北人選沒著落　趙少康出主意：蘇貞昌選新北有助國家發展

狼師性侵多名女學生還爽領退休金　范雲提修法延長刑法追溯期

挖掘屏東文化亮點！潘孟安辦「農業大學、青年學院」挺青年留鄉追夢

柯文哲嗆「不要逃」　今派2副市長見花敬群討論大巨蛋

「民進黨雙北大戰將在17日完結」　黃暐瀚揭林佳龍3選擇

快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分？　科技部：讀者反應不易閱讀在調整

力爭交通平權逾10年　潘孟安妙喻高鐵：血流不到「咖ㄟ麻」

民進黨搶新竹青年票　沈慧虹前進「國務青旗艦學程」

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

綠營新北人選沒著落　趙少康出主意：蘇貞昌選新北有助國家發展

狼師性侵多名女學生還爽領退休金　范雲提修法延長刑法追溯期

挖掘屏東文化亮點！潘孟安辦「農業大學、青年學院」挺青年留鄉追夢

柯文哲嗆「不要逃」　今派2副市長見花敬群討論大巨蛋

「民進黨雙北大戰將在17日完結」　黃暐瀚揭林佳龍3選擇

快訊／「學術倫理規範網頁」消失30分？　科技部：讀者反應不易閱讀在調整

力爭交通平權逾10年　潘孟安妙喻高鐵：血流不到「咖ㄟ麻」

民進黨搶新竹青年票　沈慧虹前進「國務青旗艦學程」

衛福部12日辦新書茶會　他看時間懂了：讓陳時中轉身的大秀

林佳龍拋「世界共好」政見　爭取韓國MAMA來台北

綠營新北人選沒著落　趙少康出主意：蘇貞昌選新北有助國家發展

2022高校畢業歌／南大附中《被拾起的餘光》

快訊／台中休旅車突然起火　駕駛「濃煙嗆鼻」慘撞分隔島

少婦難忍丈夫、公公連番折磨　回娘家哭訴慘遭親媽教訓：不得體！

顏佑庭消失《營業中》到餐廳打工　現身力挺《全明星》隊友...現況曝

每個人心中都藏一個奶茶魂？私品茶讓男女喝完開心「升仙」

快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

擊落畫面曝！馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地腳傷濺血

「雷神索爾」全裸翹臀發威！首日電出2253萬　勇奪全台票房冠軍

台灣麥當勞10大秘辛冷知識！曾創世界第一紀錄　美國總公司也吃驚

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

爸媽好消息！蘇貞昌宣布：8月起育兒津貼提高到每月5000元

陳時中最快下週被徵召選北市　傳衛福部長是他接任

遭謝龍介踢爆收賄1千萬　黃偉哲回應了

快訊／周玉蔻：民進黨雙北將推「陳時中+潘孟安」！

快訊／謝龍介明召開重大記者會　「手握黃偉哲貪污證據」

林智堅陷論文門　蔡英文首發聲：辛苦了

昨天判刑7年8月　苗縣立委陳超明今拋震撼彈 擬參選縣長

柯志恩酸高雄停電！黃捷揭台電數據打臉

LIVE／謝龍介重大公佈　握有黃偉哲貪污證據

論文打不下去派徐巧芯轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

為何跟蔡英文作對？林佳龍「勇敢做自己」回應了

被爆民進黨徵召他參選新北　潘孟安回應了

入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

更多熱門

相關新聞

111年師鐸獎結果公布　屏縣3位師長獲獎

111年師鐸獎結果公布　屏縣3位師長獲獎

教育部日前公布111年師鐸獎得獎名單，屏東縣今年度由餉潭國小校長林秀英、長興國小校長陳淑蕙、林邊國小教師曾啟瑞3人獲此殊榮。

四度拿下五星縣長　潘孟安力爭高鐵南延

四度拿下五星縣長　潘孟安力爭高鐵南延

臉書一頁廣告黑心商品陷阱多　警籲民眾多加防範

臉書一頁廣告黑心商品陷阱多　警籲民眾多加防範

被爆民進黨徵召他參選新北　潘孟安回應了

被爆民進黨徵召他參選新北　潘孟安回應了

民進黨團：陳時中時間一到就會去適當位置

民進黨團：陳時中時間一到就會去適當位置

關鍵字：

屏東縣潘孟安觀光屏東縣民公園勝利星村屏菸1936文化基地農業大學青年學院

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面