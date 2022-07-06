前AV女優入圍日本「純文學獎」芥川賞　IG湧現3000則通知都台灣人

▲鈴木涼美撰寫的小說入圍芥川賞，收到許多來自台灣人的迴響。（圖／翻攝自IG／鈴木涼美）

記者林彥臣／綜合報導

日本前AV女優鈴木涼美撰寫小說《資優》（ギフテッド），入圍第167屆芥川賞，最近接受日本媒體訪問時提到，在公布入圍5天後的一個早晨，IG湧現了3000則通知，全都是來自台灣人對他入圍獎項的迴響。

根據日媒Sponichi Annex 6日報導指出，鈴木涼美指出，在提名公布後大約5天，發生了意想不到回應，一早醒來Instagram湧現了3000則通知，而且都是來自台灣人，可能跟李琴峰曾經獲得芥川賞，讓芥川賞在台灣變得有名。

鈴木涼美說，這些留言有中文、英文，也有使用不太通順的日文，幾乎都是說「你的生活方式將改變未來的女性」，或是「We support you from Taiwan（我們在台灣支持你）」。

▲鈴木涼美著作多以描述女性夜晚的職業為主。（圖／翻攝自IG／鈴木涼美）



鈴木涼美的父親是法政大學名譽教授鈴木晶，母親是翻譯家灰島佳里，從小到大都是就讀貴族名校，學生時期到新宿當酒店公關，20歲就讀慶應大學時被挖角拍AV，以藝名「佐藤るり」入行4年，拍了70多部片引退。

▲鈴木涼美分析，IG湧入許多台灣人留言，可能跟獲獎的作家李琴峰有關。（圖／翻攝自IG／鈴木涼美）



鈴木涼美引退之後，進入日本《經濟新聞社》擔任經濟線記者，並且在東京大學就讀研究所時，以自身拍AV經驗撰寫成論文並且出版銷售。

「芥川賞」是以日本大正時代文豪「芥川龍之介」為名所創設，於1935年頒發第一屆獎至今已經有80多年歷史。台灣出生的女作家李琴峰的作品《彼岸花盛開之島》是第165屆的芥川賞得主。

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