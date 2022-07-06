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平民女被爆靠特權出訪西班牙　與尹錫悅同搭「總統專機」返南韓

▲▼南韓總統尹錫悅、妻子金建希出訪西班牙馬德里，受邀出席北約組織峰會。（圖／路透社）

▲南韓總統尹錫悅、妻子金建希出訪西班牙馬德里，受邀出席北約組織峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

尹錫悅為首位受北約邀請前往西班牙馬德里出席北約組織峰會的南韓總統，然而卻有媒體爆料總統辦公室某人事秘書官的妻子，雖然是民間人士、並非公務人員，不過卻憑藉著這一層「特殊關係」參與事前籌備工作，期間隨行總統夫人金建希，甚至還搭乘總統專機返回南韓，令外界質疑是否靠特權。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓總統辦公室人事秘書官的妻子申某近日被外界質疑，是否靠著與尹錫悅夫妻之間深厚的「特殊交情」，才會即使不是公務員出身，仍可獲准搭乘總統專機，參與馬德里出訪行程與相關準備工作，對此總統辦公室關係人事今（6）日向現場記者們做出解釋。

該名關係人士表示，申某是尹錫悅夫婦熟識多年的活動企劃專家，因此才提議邀請她協助，「她並非是為了陪同金建希女士才跟著出訪行程的，而是為了協助計畫馬德里出訪活動，才跟著去的。由於她並無領取報酬，因此在利害衝突上不存在法律問題。」

該名關係人士解釋，申某跟著總統幕僚團隊隨行出訪馬德里，並非是因為人事秘書官配偶的身份，而是因為她曾有11年海外留學經驗，且英語能力流暢，目前正親自管理某企業，協助該企業進行國際交流活動，「雖然出訪行程包括北約，但還是有其他企劃活動，（我們）邀她協助事前籌備工作，她協助進行海外同胞懇談會。」

該關係人士表示，「她身份的確是民間人士，但她並非以民間人士的身份參與此次活動，而是以『隨行人員』的身份，她被歸類為『其他隨行人員』。當出訪行程需要民間人士負責擔任口譯員、隨行員，外交部長可以裁決是否聘請其他隨行人員。」

報導指出，南韓總統辦公室認可申某在活動企劃領域上所積累的豐富經驗，雖然在尹錫悅就任總統時，申某曾在總統辦公室任職，但並非正式職員，而總統辦公室雖有意正式聘用，但考量到申某的丈夫就是人事秘書官、前檢察官李元模（이원모），基於法律層面上可能產生的利害衝突，以及外界與一般民眾的看法，最終才決定不予以聘用。

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