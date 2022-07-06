2022吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎　逾30年嘉惠學子逾4千人

▲伯仲文教基金會董事長吳伯雄表示，「吳鴻麟先生紀念獎學金」至今超30年。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵成績優異、認真向學的孩子，桃園藍、綠重量級人士，6日出席市府大禮堂「桃園市2022年度吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎典禮」，難得同。前桃園縣長、也是伯仲文教基金會董事長吳伯雄表示，「吳鴻麟先生紀念獎學金」至今超30年，許多曾獲獎的同學，現在已成為博士、教授，再回來感謝當時獎學金的鼓勵並投入回饋，深值欣慰。

吳伯雄董事長說「吳鴻麟先生紀念獎學金」除了紀念他的父親吳鴻麟先生，希望傳承父親終身關心教育的志願來報答養育之恩，也希望奉獻所能回饋社會，並帶動社會上更多人的響應，共同關心下一代的教育。這次疫情帶來世界不景氣，許多家庭經濟受影響，沒辦法讓孩子讀書，但他相信只要給孩子很好的教育機會，他們一定有能力站起來奉獻社會。

桃園市長鄭文燦表示，「吳鴻麟先生紀念獎學金」為前縣長吳鴻麟為回饋桃園所設置，在吳伯雄縣長時代將獎助學金基金擴大至5,000萬元，以孳息做為獎學金，近年來因利率下降，「伯仲文教基金會」董事長吳伯雄仍盡力支持，30多年來嘉惠超過4千位桃園學子，為桃園市私人捐贈額度最高、頒發名額最多的獎學金。今（2022）年共有151位學生獲獎，總計頒發獎學金202萬元。

前副總統暨前桃園縣長呂秀蓮表示，很榮幸當年參與「吳鴻麟先生紀念獎學金」的啟動，吳家在桃園有特殊地位，吳鴻麟先生的雙胞兄弟是228事件的受難者，背負台灣人的歷史傷痕，而吳鴻麟先生參政、行醫濟世，他的後代延續精神，捐助獎學金勉勵桃園下一代的鄉親，百年樹人，意義非凡。

包括桃園市長鄭文燦、市議員林政賢、梁為超、台北市議員吳志剛、前副總統暨前桃園縣長呂秀蓮、伯仲文教基金會董事長暨前桃園縣長吳伯雄、前桃園縣長吳志揚、前桃園縣代理縣長許應深、前桃園縣代理縣長黃敏恭、前桃園縣議長吳振寰、前國策顧問李總集、無任所大使暨吳氏宗親會理事長吳運東、市府教育局長林明裕等皆一同出席。