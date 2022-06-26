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台南市長獎頒獎典禮第四場次 黃偉哲祝福畢業學子勇於挑戰未來

記者林悅／台南報導110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。 黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多

▲台南市長獎頒獎典禮第四場在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，並祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。

記者林悅／台南報導110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。 黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多

黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。

這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多花式動作，挑戰市長的人體極限，有背對鏡頭後仰比YA手勢的，也有不少單腳金雞獨立比愛心、大鵬展翅等，更少不了有表演一字馬，或電影葉問中挑戰拳王的經典半蹲起手防禦式的；另外也有不少同學自備道具，像準備光劍與市長互相比劃、或戴棒球手套跟市長合照，最讓人印象深刻的就是有男同學剛上台就一把將市長公主抱，黃偉哲也捨命陪君子，搏得現場一片的掌聲。

記者林悅／台南報導110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。 黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多

教育局表示，台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長。獲市長語文獎的慈濟高中國中部陳柏霖，同時也獲得校內最高榮譽獎項「師公上人獎」，陳柏霖在國一時便與高中部學長姐共同拍攝《致，世界》影片，祈福消除肆虐全球之Covid-19疫情，陳柏霖期許自己未來能持續幫助身邊的人，並為世界多付出一份心力。

記者林悅／台南報導110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。 黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多

榮獲市長優學獎的億載國小李沐綺，110學年度擔任學校小市長，運用自身參與布可星球挖掘之寶貴經驗，帶領自治市團隊配合各項行政宣導活動，更於畢典時擔任畢業生致詞代表，獲得校內畢業生金筆獎、金獅獎、體適能檢測銀質獎，相當傑出。

獲得市長勵志獎的安平國小鍾亭羽，今年得到全國科技教育創意實作競賽-科技任務組全國第三名，他表示非常感謝學校師長的協助和父母親的支持，在遇到問題時，能夠適時的給予詳細的解惑，才有機會參加多次的科學競賽、爭取榮譽。

記者林悅／台南報導110學年度市長獎頒獎典禮第四場26日下午在慈濟高中禮堂舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，本場次頒發予安平區、東區、南區等3區之國中小及補校，共計35校、808名畢業生，黃偉哲祝福畢業生在未來的人生也要保持活力，勇於挑戰。 黃偉哲表示，獲得市長獎的同學都是臺南市最優秀的同學，他來頒獎感到很榮幸。他也提到，今年「市長陪你拍」的頒獎，許多同學發揮創意，表現青春活力，期勉未來也要將自己的人生活的精彩、勇於挑戰。這場市長獎「市長陪你拍」頒獎過程，參賽者也都不負眾望，準備了許多

值得一提的是，上午第三場次市長獎頒獎典禮結束之後，民德國中美術班畢業生黃泳菁，跑來贈送黃偉哲市長一張她自己手繪的卡片，精細的畫工、豐富的畫面和色彩，把鳥嬉戲於樹林間表現的栩栩如生、活靈活現，讓黃偉哲驚豔不已、印象深刻，期待她努力專研畫技，成為下一個台南之光。

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