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2022遠見CSR暨ESG頒獎　花王首獲綜合績效外商組楷模獎

▲花王(台灣) 長期深耕ESG領域，致力企業永續發展，備受國內外肯定。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

邁入第18屆的2022年遠見CSR暨ESG，企業社會責任獎舉辦頒獎典禮，深耕台灣將近一甲子的花王(台灣)，首度拿下綜合績效外商組楷模獎。

▲2022遠見CSR暨ESG頒獎，花王首獲綜合績效外商組楷模獎。（圖／記者邱筱茜攝）

▲2022遠見CSR暨ESG獎揭曉，花王(台灣)榮獲綜合績效外商組楷模獎。（圖／花王提供）

花王(台灣)股份有限公司董事長兼總經理大熊康生表示，「我們很榮幸能獲得這個獎項，代表肯定我們多年以來的耕耘，雖然花王(台灣)是一家外資企業，但我們不僅跟隨集團的ESG策略，更積極地從各方面著手，以深耕台灣為目標，透過在地化的ESG行動，我們希望繼續支持消費者，使他們的內在與外在都能夠實現更美好的生活。」

▲花王推動Kirei美好永續生活。（圖／花王提供）

▲▼花王推動Kirei美好永續生活，未來環保產品標示“Eco Together”標誌，降低碳排計畫，盼為地球永續發展盡一份力。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花王CSR企業獎項。（圖／記者謝婷婷攝）

在環境面向，重視在地生產製造責任，透過推動綠色產品生命週期，來降低碳排及對環境的負擔。社會方面，花王長期以來扎根教育，舉辦福爾摩沙1520海洋計畫等，環境教育活動，關懷在地、發揮企業影響力，並積極從企業角度推動源頭減塑。實際的作法上，2021年已經全面去除，產品站立式塑膠標籤，長年推廣補充包的普及等，同時與供應商合作，積極推動採用再生塑料，更在產品上標示環保標章，鼓勵消費者聰明購物也能友善環境。

花王(台灣)股份有限公司董事長兼總經理大熊康生表示，「花王集團致力於推動ESG活動，旨在為人們打造永續的生活方式，我們將此策略稱作“Kirei Lifestyle Plan”」，他提到，「日文的“Kirei”的含意是，不侷限於外表，也有從內散發美與清潔的意思，期望透過各種活動，把“Kirei”的價值帶到人們的日常生活。」

▲花王CSR企業獎項。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花王(台灣)股份有限公司董事長兼總經理大熊康生表受訪表示，花王除了遵循集團ESG策略之外，更以深耕台灣為目標。（圖／記者謝婷婷攝）

深耕台灣陪伴消費者生活同時，不忘從照顧員工開始，花王(台灣)股份有限公司董事長兼總經理大熊康生表示，「面對疫情，我們採取了各種措施，例如為了鼓勵施打疫苗，給予有薪疫苗接種假，去年三級警戒時實施居家、分流辦公，並擴大彈性出勤時間，今年更將部分措施改為常態化，讓員工更容易取得工作和生活的平衡。」

▲花王CSR企業獎項。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花王致力於ESG永續經營，帶領員工、消費者一同迎接Kirei美好未來。（圖／記者謝婷婷攝）

花王(台灣)多年來致力於ESG永續經營，三度入選天下雜誌天下永續公民獎．連續兩年獲得TCSA台灣永續典範外商企業獎肯定，以及2021年HR Asia亞洲企業最佳雇主獎等國內外多項大獎，未來花王除了持續提升企業的永續競爭力，更期待透過實踐ESG，為消費者打造Kirei美好永續生活。

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