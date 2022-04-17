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黃偉哲頒獎攝影家黃永豐　肯定生態保育學會致力黑琵保育

▲台南市長黃偉哲出席台南市生態保育學會2022年度大會，肯定理事長邱仁武率領幹部全心全力投入黑面琵鷺等生態保育工作，還親自頒獎給找到「T85」黑面琵鷺的攝影家黃永豐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席台南市生態保育學會2022年度大會，肯定理事長邱仁武率領幹部全心全力投入黑面琵鷺等生態保育工作，還親自頒獎給找到「T85」黑面琵鷺的攝影家黃永豐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日出席台南市生態保育學會2022年度大會，肯定理事長邱仁武多年來率領幹部，全心全力投入國際級保育鳥類黑面琵鷺等生態保育工作，黃偉哲還親自頒獎給找到「T85」黑面琵鷺二度重返台灣的攝影家黃永豐，呼籲大家一起來關注黑面琵鷺的保育行動。

黃偉哲市長表示，台南市生態保育學會執行「2019年度學甲濕地保育行動計畫」在2022年元月被內政部營建署評定為優等，執行成果令人肯定，學甲濕地更是黑面琵鷺在台南的第3大族群棲息區。

▲台南市長黃偉哲出席台南市生態保育學會2022年度大會，肯定理事長邱仁武率領幹部全心全力投入黑面琵鷺等生態保育工作，還親自頒獎給找到「T85」黑面琵鷺的攝影家黃永豐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也說，黑面琵鷺保育工作推廣走過數十年歲月，如今民眾對於黑面琵鷺保育觀念已有共識，並願意投入資源與人力推動。黃偉哲感謝所有投入保育工作的專家與志工，也讚賞他們努力的成果，並允諾台南市政府會持續為黑面琵鷺保育盡一份心力。

「T85」2020年1月19日被發現癱軟在學甲濕地生態園區灘地，送醫治癒後，由黃偉哲於2020年2月26日親自野放。2020年黑面琵鷺保育季，保育人士發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，同年12月12日被鳥友胡顯榮率先在嘉義發現。2021年再度發動尋找牠的行蹤，2021年11月10日被救牠送醫的鳥友黃永豐於北門水晶教堂灘地發現，黃偉哲今日也特別頒發匾額給黃永豐，感謝他對黑琵生態的關心。

▲台南市長黃偉哲出席台南市生態保育學會2022年度大會，肯定理事長邱仁武率領幹部全心全力投入黑面琵鷺等生態保育工作，還親自頒獎給找到「T85」黑面琵鷺的攝影家黃永豐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，市長黃偉哲野放的「T85」黑面琵鷺，於2020年清明節飛回韓國繁殖後，秋冬時分再飛回台灣度冬。2020在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭被鳥友發現，而且健康活潑覓食。2021年被救牠送醫的鳥友黃永豐於北門水晶教堂灘地發現，較2020年早1個月被發現，包括市長黃偉哲及許多保育人士獲悉「T85」二度重返台灣，感到相當高興。

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