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台中國際會展中心今上梁　盧秀燕：承載中部產業界最大期待

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕：承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕表示，台中國際會展中心承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中人期盼20年、正在興建中的「台中國際會展中心」，今（6）日舉行上梁典禮，宣告外觀硬體結構將完成，預計明年主體工程完成後，緊接者展開內部裝修，預計113年完工、114年開幕營運；市長盧秀燕表示，台中國際會展中心承載中部產業界及市民期盼，第一期由市府籌措88億元興建，可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會，成為中部第一個大型國際級會展中心。

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕：承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今日出席上梁儀式，在象徵「喜結梁緣」的紅布落款後，紅布隨著主梁一起冉冉上升。

盧秀燕今日出席上梁儀式，在象徵「喜結梁緣」的紅布落款後，紅布隨著主梁一起冉冉上升，在市府團隊與工程營運團隊、工商農業各界、會展產業及學校代表共同見證下，創下超過500人同時參與上梁儀式的紀錄，共同見證台中經濟發展再躍升的歷史時刻。

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕：承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝）

▲國際會展中心第一期單一投資88億元，規劃可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，大台中地區是高度精密機械、五金、光電等產業聚落，幾十年來廠商拿著一卡皮箱到世界各國參展，卻沒辦法在自己的家鄉展出、銷售、行銷，因此期盼台中市能擁有一座國際會展中心；台中市政府呼應民眾期待，第一期單一投資88億元，規劃可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會，第二期規劃作業啟動中，屆時一、二期建設加起來，將會是全台灣最大的國際會展中心，實現中部產業界最大希望，達到富市台中、新好經濟願景，讓市民新好生活。

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕：承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕說明，台中國際會展中心位在有「台灣曼哈頓」之稱的水湳經貿園區內，地段精華相鄰許多重大建設。

盧秀燕說明，台中國際會展中心位在有「台灣曼哈頓」之稱的水湳經貿園區內，地段精華相鄰許多重大建設，包括中央公園、綠美圖、水湳轉運中心等，交通區位優越。會展中心由大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS）共同規劃設計，建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，規模龐大工法複雜，壯觀的巨型魔毯屋頂，型塑簡潔優雅的曲面天際線，是全台屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的會展中心。因其緊鄰中央公園，也是全台臨接綠地公園面積最大的會展場館，整棟建築猶如在公園草坪上搖曳枝幹的大樹，並以「TREE GATE 大樹之門」姿態作為中央公園入口意象，打造讓市民活動、散步、遊戲的廣場。

▲台中國際會展中心今上梁，盧秀燕：承載中部產業界最大期待。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕指出，台中要成為國際大城，就要有大型會展場館，台中國際會展中心是市民等了20年的領航建設，更是中部第一個大型國際會展中心，未來結合與中央合作興建的二期會展中心，將成為全台第一大會展場館；她也強調，第一期會展中心自108年3月開工以來，工程進度已達一半，預計113年完工、114年開幕營運，屆時可發揮台中強大產業聚落「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，帶動觀光、住宿、餐飲、交通等龐大會展商機，對於台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要，成為舉辦國際性展覽、會議論壇、大型活動的重要基地。

盧秀燕特別感謝工程團隊克服疫情挑戰、缺工缺料各種挑戰，讓會展中心及早呈現在市民眼前；她說，這是屬於台中人的重要建設，因此在上梁典禮之前，日前特地把會展中心的鋼梁移到市府廣場，讓每位市民都能把名字永遠烙印在這棟建築上，短短兩天吸引2368位民眾參與，共享這份喜悅，也締造台中人共同的回憶。

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