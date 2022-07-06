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藍軍最強母雞換成他？　學者曝民調玄機：快超越侯友宜了

▲盧秀燕：7/5-7/7開47處長者快打站、校園快打站7/2登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，被譽為「藍營一姐」。根據《美麗島電子報》最新民調，盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，盧秀燕已快超越侯友宜，成藍軍最強母雞，「怪不得小雞急蹭熱度」，更直言，「她的對手勢必正在為苦無攻堅機會及策略而大傷腦筋」。

鈕則勳指出，根據《美麗島電子報》最新民調，盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，不信任及不滿意度都沒有超過兩成，帶領市府防疫滿意度甚至飆高到91.1%；各項數據明顯拓票到中間選民、甚至綠軍支持者，真的太強大了。

鈕則勳說，若是就和競爭對手蔡其昌PK的民調支持度結果，盧以57.6%比16.0%，幾乎完勝蔡其昌，蔡的支持度甚至比五月下旬台灣指標民調的19.1%還低。從這些數字顯示，盧的「媽媽市長」形塑的暖心貼心形象確實深入人心外，聯合報三月中旬的民調也顯示，台中市民的幸福感及光榮感，也是六都中第一及第二，當然也可理解盧的相關政績勢必也受市民肯定。

鈕則勳也提到，防疫政績應該是盧施政最顯著的利多，畢竟三月聯合報民調就已顯示台中市民對市府防疫表現滿意度最高，加上這次民調91.1%的防疫滿意度，不只強化了「媽媽市長」暖心具同理的特質外，甚至已賦予盧超越新北市長侯友宜，成為藍軍最強母雞的能量與機會。畢竟侯友宜近期深陷「恩恩案」中，相關回應仍有強化空間，當然衝擊侯的威望，侯友宜應該多掌握危機處理原則，好好處理。

鈕則勳直言，盧秀燕愈來愈強，無怪乎台中要選議員的許多侯選人早就掛出和盧秀燕的合照看板，而這些候選人小雞的政治行銷策略也不難理解，當然是想搭盧的便車、藉盧的光環，讓自己被看見，是典型的「蹭盧」策略，因為盧的政績好，小雞也想藉以作為盧的分身，甚至小小代理人，行走地方也會走路有風啊。


 

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