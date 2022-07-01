「藍營一姊」秀超養生早餐　4千網友按讚敲碗...跪求直播

▲「藍營一姊」秀超養生早餐，4000網友按讚敲碗「想看直播」。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

民調超高支持度、被網友封為「藍營一姊」的台中市市長盧秀燕，不僅帶領市府撐起台中市防疫工作有成，民調也輾壓綠營大咖。忙於市政的她，今天在臉書上曝光自己的早餐，包括川燙青菜、淋上橄欖油，拌點梅干菜醬或是紫蘇醬，裝入保鮮盒，在趕行程的車上吃早餐。眼尖的網友也發現，市長頭髮挑染紫色，大讚「頭髮是亮點」、「好美喔！」

台中市議會今(1)日進行第三屆第11次臨時會，盧秀燕今天出席臨時會備詢。一早盧秀燕在臉書上分享，她前幾天到大安農會參加歡慶100週年活動，在活動中買了新鮮的青菜，成了今天的早餐。照片中的盧秀燕像是穿著格紋背心，但其實盧秀燕平時參與市政行程，都選擇穿白襯衫搭配牛仔褲，是在車上用餐怕擔心衣服弄髒，還穿上格紋圍兜，相當可愛。

盧秀燕也提到，因為工作忙碌，簡單快速準備是她的秘訣，川燙一下青菜，保留最原始的美味，淋上一點橄欖油，拌點拌醬在上面，裝入保鮮盒，在趕行程的車上吃早餐。

貼文一出也獲得網友熱烈回應，直言「好養生的早餐」，也提醒市長「體力消耗很大，要加水煮蛋和一點肉才夠營養」、「配個拿鐵或豆漿補精神」、「市長這麼忙還能夠自備早餐真的不容易！」也有網友敲碗要市長直播準備早餐的過程，「就像名廚一般，很多媽媽一定很想參與」。