林佳龍控蔣萬安抄襲　羅智強拿盧秀燕4年前競選LOGO反酸：記得說謝謝

▲羅智強翻出盧秀燕4年前競選logo 反酸林佳龍。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者崔至雲／台北報導

針對交通部前部長林佳龍質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安抄襲其選舉識別設計，台北市前議員羅智強在臉書上拿出台中市長盧秀燕四年前的「台中plus」競選意象，並指出，搞了半天，原來林佳龍在四年前被盧秀燕的「台中plus」打敗，所以以盧秀燕為師，抄了盧秀燕的創意，弄了一個「台北plus」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日召開競選辦公室LOGO及競選口號「你＋台北，就是無限」發布記者會，隨後卻遭交通部前部長林佳龍質疑抄襲他的設計。台北市前議員羅智強發言人何元楷先跳出來表示，羅智強3月16日就已經提出桃園plus系列政見，林佳龍5月27日才提出「Taipei plus」。何元楷質疑，林佳龍指控蔣萬安的「你+台北」是抄襲，那林佳龍的「Taipei plus」是不是也抄襲羅智強的「桃園+」？

▲蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強昨晚在臉書上PO出盧秀燕四年前的「台中plus」競選意象，並指出，搞了半天，原來林佳龍在四年前被盧秀燕的「台中plus」打敗，所以以盧秀燕為師，抄了盧秀燕的創意，弄了一個「台北plus」。「原來林佳龍在抄盧秀燕」。

羅智強說，林佳龍抄盧秀燕就安靜的抄，不要抄完盧秀燕，一轉頭就跑去説蔣萬安的「你+台北」是抄林佳龍的。文末不忘力挺補一句「盧秀燕，就是強」，同時也在留言處表示「林佳龍記得向盧秀燕説聲謝謝」。



