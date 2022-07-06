藍營最強母雞變盧秀燕！　侯友宜「一句話帶過」：謝謝關心

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

年底九合一大選即將到來，各政黨都進入備戰狀態，文化大學廣告系主任鈕則勳指出，根據《美麗島電子報》最新民調，台中市長盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，已快超越新北市長侯友宜，成藍軍最強母雞。對此，侯友宜6日僅回應，防疫期間，大家努力做事、好好拚市政，謝謝大家的關心。

盧秀燕橫掃各大民調，被譽為「藍營一姐」。鈕則勳指出，根據《美麗島電子報》最新民調，盧秀燕信任度高達76.3%，滿意度也高達75.1%，不信任及不滿意度都沒有超過兩成，帶領市府防疫滿意度甚至飆高到91.1%；各項數據明顯拓票到中間選民、甚至綠軍支持者，真的太強大了。

鈕則勳說，防疫政績應該是盧施政最顯著的利多，畢竟三月聯合報民調就已顯示台中市民對市府防疫表現滿意度最高，加上這次民調91.1%的防疫滿意度，不只強化了「媽媽市長」暖心具同理的特質外，甚至已賦予盧超越新北市長侯友宜，成為藍軍最強母雞的能量與機會。畢竟侯友宜近期深陷「恩恩案」中，相關回應仍有強化空間，當然衝擊侯的威望，侯友宜應該多掌握危機處理原則，好好處理。

對於藍營母雞可能變成盧秀燕，侯友宜今天接受訪問時僅簡單表示，「在防疫期間，尤其我在新北市當市長，大家努力做事，好好拚市政、好好做好防疫，謝謝大家的關心，謝謝」。

▲台中市長盧秀燕近期民調滿意度飆升，直追藍營人氣王新北市長侯友宜。（圖／記者游瓊華攝）

