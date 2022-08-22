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林佳龍「蹭錯」淡江大橋急改貼文　他踢爆：時間軸根本不對

▲「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇,林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日前往淡水造勢，會中竟脫口而出，淡江大橋是由他協調並促成設計，隨後在昨晚的社群貼文亦稱：「在交通部長任內，我針對發包卡關的淡江大橋努力協調，最終順利由揚名國際的建築大師哈蒂（Zaha Hadid）來操刀設計…。」此話一出遭民代及地方人士打臉。

對此，新北市議員陳偉杰今（22）日指出，建築大師哈蒂早在2015年競圖比賽時便依照雲門舞集為意象完成設計，並於2016年即已辭世，當時林佳龍尚在台中市長任內，是要如何協調發包設計？再者，第三期工程的確歷經艱辛的招標過程，在2018年3月標出、並於11月完成簽約，該時間正值林佳龍台中市長競選拚連任的時期，也距離落選的林佳龍在2019年1月14日正式上任交通部長還有一段時間，林佳龍又是如何發揮「實質影響力」來協調？

陳偉杰批評，昨天他的貼文發出後，已經有許多淡水人提出指正，批評林佳龍「搶功搶的很應景，農曆七月一直在鬼話連篇」。無奈林佳龍不但未做更正，在今日上午一則有關在秉友會上造勢的社群貼文中不改其說法，繼續想收割淡江大橋為其部長任內政績。地方人士批評，如此厚顏行徑令人感到相當錯愕，似乎新北只有民進黨才執政過，中央好像也只經歷過一個交通部長而已。

陳偉杰強調，淡江大橋在2010年馬政府時期即已核定，在其任內2014年10月開始進行第一期動工，2016年9月進行第二期動工。即使第三期正式動工是在2019年2月，林佳龍上任交通部長僅一個月，頂多動工時去蹭了一下光彩而已，也別把早已設計及發包的過程全都歸功於自己。陳偉杰說，林佳龍宣布參選後以「前交通部長」之名四處搶功，搶功搶過頭，讓人質疑其它的「政績」是否也都是加油添醋、膨風灌水。

陳偉杰表示，林佳龍終日喊著要辯論，但他連建設最基本的時間軸、合理性都在胡謅，一個連自己部長任內做了什麼事都講不清楚的人，只會靠說謊來誤導民眾的市長候選人，要叫市民如何信服？一個自宣布參選開始就受人質疑誠信有問題的候選人，又如何能夠翻新新北市？如今民進黨自總統以降都有誠信或黑箱問題，更把國家治理成詐騙之島，整個民進黨儼然就像詐騙集團，相信今年年底的選舉，會由民眾自行來撥亂反正。

▲林佳龍臉書談淡江大橋。（合成圖／翻攝自臉書）

▲林佳龍臉書談淡江大橋。（合成圖／翻攝自臉書）

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