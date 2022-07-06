2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

▲台南市愛文芒果評鑑比賽結果出爐，楠西區農民康英滄獲得特等獎殊榮，市長黃偉哲籲全國美食老饕芒果控，要品嘗年度最好吃的台南愛文芒果，訂購一定要趁早。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年台南市愛文芒果評鑑比賽，6日在走馬瀨農場進行評選，最終評選出楠西區農民康英滄獲得特等獎殊榮，市長黃偉哲表示，今年因受天候影響，芒果產量大減，品質優良的芒果數量相當有限，黃偉哲呼籲全國美食老饕芒果控，要品嘗年度最好吃的台南愛文芒果，訂購一定要趁早。

市長黃偉哲進一步表示，台南愛文芒果遠近馳名，為給消費者最安全的產品，本次比賽果品皆具備「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，並通過381項農藥殘留檢驗合格。

農業局長李建裕也表示，台南市芒果種植面積6951公頃，是全台芒果最大產區，有一半的芒果種植在台南，以楠西區、南化區、玉井區、官田區、大內區及左鎮區種植最多。芒果品種繁多，本次比賽是以最大宗的愛文芒果來評選，愛文芒果相較於其他品種，甜度高、肉質細膩、香氣濃郁，富含有大量的胡蘿蔔素、維生素A、C及膳食纖維，相當受到消費者喜愛。

農業局表示，這次共有49位農民參賽，都是在芒果種植上相當有經驗的業者，評選委員也都是在芒果產業享有盛名的學者專家，有嘉義大學園藝系李堂察名譽教授、嘉義大學園藝系江一蘆助理教授、嘉義大學園藝系張栢滄副教授、台南區農業改良場張錦興課長及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗所邱國棟主任，5位評審以外觀、風味及質地、糖度、驗證標章等審查，以公平公正的方式選出台南最優質的愛文芒果。

農業局指出，台南市愛文芒果品質佳，為持續台南愛文芒果熱度，協助芒果之銷售，並嚴格把關食安，維護消費者權益，在芒果盛產期時辦理競賽，今年雖然產量較少，但競賽是對辛苦種植農民表示的最大的敬意，全國的愛文芒果控可直接向得獎人訂購。

2022年台南市愛文芒果評鑑比賽結果：特等獎：楠西區康英滄；頭等獎：大內區葉清影、南化區侯明信；優等獎：楠西區莊賢隆、南化區林銀堂、南化區蘇昭益等3人。