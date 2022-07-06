台南停車繳費0接觸　APP一指搞定

▲台南市路邊停車費已與11家APP業者合作，24小時均可線上繳納停車費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為了方便民眾繳納停車費，台南市路邊停車費已與11家APP業者合作，不受時間和空間限制，24小時均可線上繳納停車費，不用再擔心繳費單遺失，也不用特地跑超商繳費，並可減少重覆繳費及臨櫃繳費疫情風險。



交通局長王銘德表示，黃偉哲市長非常重視行動支付便民服務，台南市路邊停車繳費已提供APP行動支付、網路、銀行扣款及超商臨櫃繳費等多元管道，其中透過APP行動支付及網路繳費可即查即繳即銷，最為方便可靠。





為提高民眾使用意願，除原6家APP業者「Pi拍錢包」、「停車大聲公」、「一卡通 MONEY 」、「JKOPAY街口支付」、「GAMA PAY橘子支」、「遠傳friDay理財及遠傳心生活」，交通局再與「車麻吉」、「悠遊付」及「OnePaid萬付通」、全聯「PX Pay 」、「歐付寶行動支付」等5家業者合作，提供民眾下載APP註冊會員後綁定信用卡、銀行帳戶或儲值帳戶，掃描停車單（包括催、追繳）第2段條碼，或輸入車號查詢，並依指示操作，就可繳納停車費，貼心數位服務陸續上線，民眾可以自由選擇使用，相關優惠及上線資訊請洽各業者網站查詢。



停車營運科科長陳英傑表示，目前仍有部分民眾習慣持停車單到超商臨櫃繳費，因採人工收款方式，會有2~3天銷帳傳檔時間落差，導致有民眾反映在銷帳前還查得到停車費未繳情形，民眾只要利用單一管道繳費即可，或多加利用APP行動支付，透過約定車號並設定付款方式，停車後就會收到APP推播繳費提醒，就可輕鬆完成繳費。



交通局推出使用「台南好停APP」線上繳費，至111年12月31日為止，加入會員並使用本APP線上支付繳納本市路邊停車場停車費，可享有「每筆折扣2元」的超省優惠，同時APP亦有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位，民眾可善加利用節省尋找停車位的時間。