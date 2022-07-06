台南安平開台天后宮　2022年做16歲成年禮歡迎報名

▲台南安平開台天后宮歡迎全國信眾來參加今年安平16歲成年禮活動，預計300名額滿為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮總幹事林國明指出，今年安平16歲成年禮活動1日已開始報名，採現場報名及網路線上登記報名，全程免費僅收保證金，並於會後憑收執聯退還，預計300名額滿為止，至今目前報名人數已達114人，歡迎16歲的少年朋友來現場報名，額滿為止，以免向隅！



總幹事林國明指出，做16歲是府城特有的傳統民俗，儀式中包含著「感恩、獨立、擔當」的體認。自1624年荷蘭東印度公司在現今安平建構熱蘭遮城開始，已近400年的時光。不僅象徵著台灣走入世界舞台的400年，同時也代表400年來各種歷史與族群在台南這塊土地上衝突、合作、共生共榮的種種過程！

[廣告]請繼續往下閱讀...

安平是全台唯一17世紀東亞國際貿易的樞紐，在與海洋博鬥的年代，神明保佑是心靈的唯一寄托。開台天后宮舉辦的16歲，除了遵循既有的成年古禮科儀，更加入了安平在地角頭廟宇元素。安平媽祖四年一度的「上香山」科儀、奉茶謝親恩，象徵孝道的延續。香符製作、王船供奉、綁紮敬品的敬天應人，無不承載著承先啟後的在地精神。並在活動中加入台南的古都記憶的百年文物民俗。

活動時間是7月31日星期日上午8時至下午4時，地點安平開台天后宮、安平觀音亭、妙壽宮、靈濟殿、安平商港、安平運河、廣濟宮、安平古堡…等。