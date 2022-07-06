台南安南區透天厝傳火警　住宅警報器奏功大響

▲台南市安南區四層透天住宅中午傳出火警，因住警器偵知濃煙後，發出尖銳警示聲響，屋主及時報案，搭配消防人員火速抵達滅火，幸未擴大釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區一處四層透天住宅，6日中午傳出火警，屋主於一樓後側廚房因煮食不慎冒出濃煙，消防局119獲報後，馬上出動第六大隊所屬消防分隊前往搶救，因火災初期，該處住警器發揮效用偵知濃煙後，發出尖銳警示聲響，屋主及時報案，搭配消防人員火速抵達滅火，幸未擴大釀災。

消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，大隊平常透過婦女宣導隊深入社區角落居家訪視宣導，該民眾有重視宣導內容並安裝，使得火災初期成功示警，及早發現火警狀況，採取正確行動。台南市住警器多為民間團體或善心人士捐贈，捐贈的住警器優先配發於弱勢族群家中，屢屢在火災初期發揮警示作用。

市長黃偉哲重視市民居住安全，結合各區公所與各里鄰長配發住警器給各高風險族群如：低收入戶、獨居長者、身心障礙者與平房式住宅等，大大提升本市的居住安全。也呼籲為有效防範火災發生，及減少人民生命財產損失，呼籲民眾「安全不能等」，為了及早發現火災，增加火災發生時之逃生機率，民眾可到各大賣場、通路自行選購適合的住警器，儘速安裝住警器；另外也要感謝婦女宣導隊志工團隊平時協助本市消防弟兄執行居家宣導工作。

消防局局長李明峯再度呼籲，五層樓以下未設置警報設備的住宅屋主，家中寢室、樓梯、走廊及廚房都應安裝住警器，可及早偵知火災，發出警報聲響通知住戶迅速應變及逃生，保障民眾的生命財產安全，一顆數百元的住警器，可避免數十、數百萬元的損失，甚至挽回無價的生命。期望民眾家中能普設，發揮「住家守護神｣的功能。