百鬼漫遊！台南殭屍展加碼活動來了　鬼月這3天邀民眾午夜Cosplay

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展未展先轟動。（圖／記者吳世龍攝）



記者林冠吟／台南報導

台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」未展先轟動，6月25日正式開展後，更是吸引滿滿人潮前來朝聖，開展首日甚至因為排隊人數太多，三度暫停售票，緊急改為預約制入場。同時，南美館也在開展首日，應民眾需求加開星光場以滿足民眾追求刺激的心情，如今南美館也再加碼宣布，為配合台灣民間習俗即將到來的鬼月，將在鬼門開、中元節和鬼門關這三日的「隔日」，推出3時段的Cosplay午夜專場，邀請民眾一起參與，「讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄。」

南美管所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂特展」先是在網路上貼出一張「湘西趕屍」照片後未展先轟動，6月25日正式開展後，人氣爆棚，排隊等待入場的民眾更是一度繞行南美館半圈。開展首日更有「真。道長」穿著道服前來看展，並在現場發放安神符咒與民眾結緣，還有不少尋求刺激的民眾，更是向南美館狂敲碗，希望能加開午夜場。

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南美館在收到民眾心聲後，也在開展首日加開星光場，但僅僅只是這樣仍不夠，為因應台灣民俗活動中即將到來農曆「鬼月」文化，南美館再加碼宣布，將在「鬼門開」、「中元節」和「鬼門關」的「隔日」，推出3時段的Cosplay午夜專場，在順應台灣策展脈絡的同時，也邀請民眾一同參加，讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄。

南美館也說明，3場時段每場限150組，每組2人，共300人，參加民眾須以組為單位報名，可以接受「跨種族」如人鬼戀等CP設定，同時也接納多元成家，「攻受可逆」，而Cosplay主題更是限定必須與亞洲的地獄與幽魂特展主題有關，與西方相關的猛鬼們，如吸血鬼、狼人、活屍等將先請暫離。該場活動也將採積分競賽，獲得最高分的民眾除可以獲得大獎外，現場還有專業攝影棚拍與攝影師駐點拍攝，讓民眾有得玩、有得拍，喊話民眾「現在立刻馬上打開你的行事曆找好你的CP​」。

【活動時間】​

第一場 鬼門開的隔天​

破地獄之頭過身就過 ➤ 7/30(六) 21:00-24:00 ​

第二場 中元節的隔天​

破地獄之猛鬼流水席 ➤ 8/13(六) 21:00-24:00​

第三場 鬼門關的隔天​

破地獄之重回三途川 ➤ 8/27(六) 21:00-24:00​

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【活動地點】​

臺南市美術館2館​