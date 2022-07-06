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設罝住宅用火災警報器有用嗎？　黃偉哲說話了！

▲台南市自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。（圖／記者林悅攝）

▲台南市自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市於2014年起推廣設置住宅火災警報器，以弱勢族群優先補助，統計到2022年6月30日，火警自動警報設備及住警器居家裝置率達93.32％，黃偉哲市長說，住警器在火災初期偵測濃煙，發出100分貝警告聲響，自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。

▲台南市自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。（圖／記者林悅攝）

台南市應設住宅場所火災警報器總戶數696365戶，截自2022年6月30日設置率達93.32％。台南市消防局持續針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及老舊危險建築物等高風險群場所優先補助配發，同時透過多元管道及場合，結合區公所、里鄰長、義消及婦女防火宣導隊等推廣宣導設置住警器，呼籲一般民眾自行採購安裝，提升居家防火安全。

台南市公告「出租住宅場所」為經主管機關公告指定之場所，應設置住警器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。臺南市租賃一般住宅場所及學生套房、雅房等市民，若發現房東未裝設住警器，可要求房東依法設置、撥打119向消防局或逕向轄區消防分隊反應，消防局將派員前往稽查。

▲台南市自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。（圖／記者林悅攝）

消防局為強化出租住宅場所的消防安全，針對勞工局、教育單位提供之外籍移工宿舍及學生賃居處所清冊，列入優先訪視宣導對象，要求其管理權人裝設住警器。

市長黃偉哲表示，「濃煙」它是有溫度的、是有浮力的，所以它一定會產生煙囪效應，在火場中濃煙一定是往上流竄，這也就是為什麼住警器要裝設在天花板或離天花板50公分之牆壁範圍內。在此呼籲為提早偵知火災發生，發出警報聲響提醒人員，提早30秒採取避難逃生行動，居家安裝住警器可有效減少火災傷亡。

▲台南市自2019年至今成功預警94件火災，共200人因住警器鳴動及時疏散逃生，有效降低民眾生命財產損失。（圖／記者林悅攝）

消防局局長李明峯指出，「小火快逃，濃煙關門」，是火場中遭遇濃煙的口訣，但居家為求及早偵知、及早發現及及早避難逃生，進而減少傷亡，裝設住警器攸關生命財產安全，除了廚房是偵熱型，其餘房間、樓梯間等空間要安裝偵煙型。裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯之最頂層等適當位置，平房或透天厝裝置住警器，就能夠在火災發生時及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲響提醒人員，提早採取避難逃生，以避免火災傷亡。

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