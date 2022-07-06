2022台南購物節7月開跑　黃偉哲歡迎全國民眾把大獎帶回

▲2022台南購物節也將於7月14日至12月31日舉辦，台南市長黃偉哲也歡迎全國的好朋友將各項大獎抱回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南購物節不僅廣受全台民眾熱烈支持，也成功帶動來台南消費的熱潮，2022台南購物節也將於7月14日至12月31日舉辦，台南市長黃偉哲也歡迎全國的好朋友把握著這段期間，踴躍來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將各項大獎抱回家。



市長黃偉哲表示，台南購物節在全國已經打響名號，抽獎的贈品雖然受到大家矚目，但最重要的，是民眾來台南消費可以買到真正好吃的食物、好用的東西，並且享受高品質的服務及旅遊體驗。感謝經發局同仁們的努力，也希望藉這個活動協助市民及商家行銷，讓他們業績能夠成長，生活過得更好。



經發局指出，今年的台南購物節消費滿百即可登錄發票，單筆最高300組，提供 APP掃碼即可登錄、方便又快速，好禮月月抽，破2 0億、5 0億、100億元另規劃加碼抽、倒數周周抽，獎品規劃市值超過300萬元。





2022年也辦理線下18大系列活動、線上6大促銷方案，從7月14日起至8月31日首波暖場登錄抽好禮，獎品包括陸(摩托車)、海(亞果遊程)、空(機票)數名及最大獎陸、海、空包套1名，8月則每周抽25名，餐飲類消費吃飯金2000元。



此外，特別企劃活動也鎖定親子家庭、女性與年輕族群為主，行銷台南美食、住宿、景點、伴手禮以提升消費，預計9月17日辦理網美市集，網羅美食、美宿、美景，最美攤位大集合、COSPLAY來玩美；11月12日預計辦理小小孩一日店長體驗、聖誕攤位展售及舞台親子活動，歡迎民眾踴躍參加。