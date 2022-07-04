「夢的N次方」教師研習台南開跑　黃偉哲感謝教師激發教育新火花

▲「夢的N次方多元工作坊」台南場4日於台南二中登場，吸引全國800多位國中小教師參與，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由基層教師自主發起、教育部國教署委請地方政府辦理的2022年度「教師專業成長研習－夢的N次方多元工作坊」，台南場4日於台南二中登場，吸引全國800多位國中小教師參與。

台南市長黃偉哲與教育部部長潘文忠一同親臨現場，勉勵參與研習的教師，黃偉哲表示，看到暑假第一週就有這麼多教師集結在南二中，基於對教育的理想與熱忱，自發性的參與工作坊，激盪出更多火花與想法，並帶給孩子更好的教育，他要對所有投入其中的教育工作者，致上最深的感謝。





黃偉哲也提到，正因為第一線教育工作者，以及相關單位的熱忱，台南市才能夠在打造親善學習環境的路上持續前進。例如去年全國因疫情停課時，台南市率先推出國小到國中一系列的公版直播課程，協助全台總共9百萬人次的孩子，安心在家學習，今年因應疫情，台南市暫停實體課程期間，考量中低年級學童對於線上教學設備的使用不夠熟練，仍決定製播「公版直播線上課程」，服務全台南市及全國的學童。這些都要歸功於學校老師與台南市國教輔導團員的付出，協助全台孩子實現「停課不停學」。





教育部長潘文忠也特別提到，今年雖然持續受到疫情影響，但由於全台教師對於工作坊的熱情響應，以及黃偉哲領導的南市府團隊，在防疫工作上的努力，讓兩天的研習能夠順利舉辦，他也特別致上感謝。



「夢的N次方工作坊」自2015年起由南投縣爽文國中主任王政忠及其號召的教師合作，與各地方政府合辦，進行兩天的共備研習，之後讓教師帶回課堂中實踐教學，引領學生提升學習成效。工作坊強調「自主、在地、扶持、永續」，透過教師小組討論交流，解決教學現場問題，了解如何提升學生學習動機與成就，達成「自發、互動、共好」的教育願景。





工作坊台南場研習為期兩日，共開設25班，邀請全國各地亮點教師，帶領教師同儕進行共備與實作，協助將新課綱理念轉化為可行的教學與評量方式，並促進教學現場教師的共同成長，激發教師的學習動機與熱忱。