台南市體育局長就職　黃偉哲期許陳良乾厚植台南運動發展實力

▲台南市新任體育局局長就職宣誓典禮5日舉行，市長黃偉哲期許陳良乾局長強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市新任體育局局長就職宣誓典禮5日舉行，台南市長黃偉哲期許陳良乾局長能以豐富的體育專業，延續過去累積的成果，持續向下扎根，強化體育行政量能，厚植台南運動發展的實力。



市長黃偉哲表示，台南市的體育發展，從過去到現在有良好的成果，近幾年來不管是資源的投入、選手待遇的改善、運動競技的成績及全民體育的推展，都有相當多的進步，非常感謝來自體育界選手、教練及所有市民朋友們的支持。2023年度台南市即將舉辦全國運動會，所以體育局的同仁們任重道遠，各局處也必須要全力的支持與投入，把全運會辦好。另外，許多全民體育的推展、運動設施的改善、運動人口的增加及頂尖選手的培育，都需要大家一起努力投入，也期待在全國運動會籌備的過程中，能夠讓台南市的運動成績更好。



市府一向非常重視全民運動的發展，並致力各項體育政策推動，如辦理全國首創中小學馬拉松接力、建立運動選手運動傷害防護及運動科學輔助計畫、提高選手參賽獎金、交通住宿補助與優秀選手培育獎助金等，讓台南市在全民運、全中運、全國運的獎牌數均有亮眼成績；為強化南市運動實力及提升競技與全民運動、並打造友善運動環境，正式自7月1日成立體育局，期盼擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性。



新任局長陳良乾為國立體育大學教練研究所碩士畢業，曾任台南市體育總會秘書長、長榮大學運動競技學系助理教授及橄欖球隊總教練、左營國家運動選手訓練中心訓練組長、中華民國體育運動總會副秘書長等職務，在中央、或地方均有豐富的體育行政經驗。